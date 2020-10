Saramura care izvorăște din munte. Locul din România unde gospodinele știu rețeta murăturilor perfecte

Locul din România de care nu mulți știu. Gospodinele locului sunt șocate de saramura care izvorăște din munte. Toamna le este de mare ajutor la pusul murăturilor. Cum își pregătesc oamenii conservele pentru sezonul rece chiar pe munte?

România e plină de locuri fabuloase, obiceiuri străvechi și enigme încă neexplicate de experți. Printre locurile care trezesc semne de întrebare în rândul românilor se află și muntele din localitatea Mânzălești, Buzău. Localnicii totuși nu stau prea mult pe gânduri și se bucură de ceea ce le-a oferit natura. Oamenii își pregătesc de zor conservele pentru iarnă cu saramura care izvorăște direct din munte. Rețeta este perfectă pentru orice ai vrea să pui la conservat pentru iarnă, iar informația este transmisă din generație în generație.

Pregătirea murăturilor nu are o mai mare însemnătate în alte zone, pentru că tocmai doar cei ai locului au parte de o așa priveliște și de o asemenea poveste. Gogonelele, castraveții și gogoșarii sunt culeși direct din solar. Legumele sunt spălate, curățate și tăiate, iar mai apoi puse în borcanele peste care urmează să vină abundent saramura specială direct din munte. Femeile au găsit o rețetă și pentru carne, astfel o conservă și pe ea tot cu saramura aceea, urmând să o prepare minuțios în jurul sărbătorilor de iarnă.

Grunjul de sare din Mânzălești, înalt și alb ca varul, atrage turiștii an de an. Acesta este nucleul comunei și locul cu care cei de-ai locului se mândresc. „Grunjul de la Mânzăleşti se află la confluența dintre Pârâul Slănic şi Pârâul Jgheab. Grunj înseamnă grumaz sau îngustare și fiind la confluenţă, aici se strânge puțin el, este alcătuit din tuf dacitic, din marne albe care îi dă culoarea aceasta albă şi proeminentă”, explică Valeriu Beșliu, primarul comunei Mânzălești.

„Grunjul de la Manzalesti sau Muntele Alb este un monument al naturii ce este situat pe raza comunei Manzalesti, la confluenta raului Slanic cu paraul Jgheab.Prezinta o forma piramidala. Ocupa o suprafata de 0,025 ha la baza, are inaltimea de 18 m si diametrul de 15 m si, este localizat in lateral fata de suvoiul principal de apa. Ansamblul are in varf o cruce.La prima vedere pare din sare, dar este constituit din roci numite marne albe, a caror duritate i-a permis sa tina piept actiunii erozive a apelor.Se ajunge folosind drumul asfaltat de pe valea Slanicului – DJ 203 K, care porneste de pe DN2 (E85) de la Maracineni spre Sapoca (imediat inainte de a intra pe podul de peste Buzau), urmand ruta Beceni-Vintila Voda-Manzalesti-Lopatari”, arată buzău.net.