Sandra Stoicescu, dezvăluiri emoționante despre copilul ei. Cum e viața de mamă la 43 de ani

Sandrei Stoicescu i s-a schimbat viața complet după ce a dat naștere la 43 de ani. Cum se simte în postura de mămică și ce dezvăluiri emoționante le-a făcut admiratorilor săi. Îți e drag să citești. Cum arată micuța Sara acum, când a împlinit doi ani de zile.

Alessandra Stoicescu nu mai are nevoie de niciun fel de introducere. Celebra jurnalistă este una dintre cele mai cunoscute și apreciate vedete și femei de afaceri din România.

Blondina trăiește cea mai frumoasă perioadă a vieții sale. Iubește, este iubită la rândul ei, are o carieră impresionantă, conturile bancare pline, afaceri prospere, iar de doi ani de când ea și soțul ei Sergiu au devenit părinți fericirea lor este una completă și deplină.

Micuța este un copil dulce și cuminte, iar Sandra Stoicescu mărturisește că se simte o mamă tare norocoasă. Adoră să călătorească și vrea să-i arate fiicei sale lumea întreagă. Într-un interviu acordat jurnaliștilor de la OK! Magazine, prezentatoarea Observatorului 19 de la Antena 1 a povestit cum este viața alături de

„Părinţii, după ce apare un copil dorit, adorat, cum este şi Sara, spun: „Bun, mi se schimbă viaţa. Totuşi, călătoriile erau o bucurie. Cum o să facem? Mergem cu ea. Dar când e vârsta potrivită?“.

Sunt pediatri care ştii că spun că până la 4 ani nu are voie la mai mult de 100 de kilometri de casă. Moda mai veche… Noi, după ce eu am născut, am stat acasă cinci zile, după care ne-am dus o săptămână la munte, o săptămână la mare cu copil de o săptămână, două, trei… (râde) Şi am constatat că pe ea o ajută foarte tare.

Face nişte salturi în dezvoltarea ei. Devine mai sociabilă, mai bucuroasă. Nu are nicio problemă să doarmă oriunde. Important este să aibă pătuţul ei, fiindcă ea a dormit în patul ei de la bun început. Dar acum doarme şi în camera ei, pentru că aşa a decis ea la un moment dat. Eu zic că suntem în „tabără“, pentru că programul este al ei.”, a declarat Sandra Stoicescu, exclusiv pentru okmagazine.ro