„Samsung, să-mi dai 7500 de euro înapoi!”. Adi de la Vâlcea tună și fulgeră. Ce țeapă și-a luat VIDEO

Adi de la Vâlcea a cucerit mediul online. Canalul său de YouTube are nu mai puțin de 262 de mii de abonați, iar videoclipurile postate de el se bucură de un succes uriaș în rândul internauților, strângând zeci de mii de vizualizări. Recent, manelistul a publicat o înregistrare video ce a stârnit un val de reacții, părerile fiind împărțite. Ce l-a nemulțumit pe cântăreț.

Cântărețul împarte cu fanii săi momentele frumoase, dar și mai puțin plăcute din viața sa, iar clipul publicat acum câteva zile este un exemplu perfect. Titlul este unul ce atrage imediat atenția internauilor: „Samsung, îmi datorezi 7500 euro!!!”

„Astăzi, așa cum scrie și în titlu, vă povestesc un lanț de întâmplări cu un telefon, de fapt, cu o serie de telefoane. Am rugat să facă acest video un youtuber foarte cunoscut și pe care îl respect și care este dedicat acestei nișe, de tehnologie.

Nu sunt un expert în acest domeniu, dar nici novice. Sunt undeva la mijloc, pentru că îmi place tehnologia. Când iese ceva nou, întotdeauna vreau să îl am primul. Așa că am rugat pe cineva, nu vreau să îi dau numele, dar nu am avut timp să ajung cu telefoanele la el, așa că am să fac eu acest clip pentru că o să dau din telefoane și n-o să le mai am pe toate.