Câte mii de euro plătește Adi de la Vâlcea către ANAF! De banii ăștia îți iei o casă

Adi de la Vâlcea este unul din cei mai apreciați maneliști din România. De curând s-a lăudat ca a intrat în rândul oamenilor care respectă legea, plătindu-și datoriile către stat, în fiecare lună.

După ce cu ani în urmă intrase într-un mic scandal, după ce în 2003 primea un cadou de lux. Cadoul îl primea de la fostul deputat PSD, Gabriel Bivolaru. Bolidul de 36.000 dolari, și implicarea lui Adi de la Vâlcea, au generat un adevărat scandal doi ani mai târziu. Dar se pare că acel moment i-a fost învățătură de minte, astfel că de 15 ani a intrat în legalitate. Cu alte cuvinte a început să-și plătească dările către stat. După cum a declarat chiar Adi de la Vâlcea, artistul plătește taxe și impozite în valoare de aproximativ 50.000 euro pe an.

”În prezent, am 5 angajați la care plătesc 23 de milioane, 2.300 ron, eu spun aproximativ. Asta înseamnă 11.500 ron, asta ar pleca o dată din firma mea. Apoi, am impozit, am 1% pentru că am angajați și cred că 6% dividende. Dar dividendele, din ce am înțeles eu de la contabil, pot să plătesc 6% cred că doar la 25.000 de ron, când scot, restul trebuie să plătesc undeva la 12 și ceva la sută.”, declară Adi.