Salvatorii italieni îl caută cu disperare pe Cristian, tânărul luat de viitură în Italia. Ultimele detalii despre întreaga operațiune

Au trecut deja trei zile de la tragedia de pe râul Natisone, de pe raza localității italiene Premariacco, în care trei tineri români și-au pierdut viața. Autoritățile locale anunțau astăzi că au fost găsite trupurile celor două tinere, dar în continuare salvatorii italieni îl caută cu disperare pe Cristian, tânărul luat de viitură în Italia. În acest context, autorități italiene au venit cu ultimele detalii despre întreaga operațiune.

Pe 31 mai a.c., trei tineri de origine română, Patrizia Cormos, Bianca Doroș și Cristian Casian Molnar, aveau să-și găsească sfârșitul în albia râului Natisone, după ce apele acestuia au ieșit din matcă, ajungând la 250 metri cubi de apă pe secundă.

Deși au existat eforturi considerabile din partea pompierilor italieni chemați de urgență la fața locului, viitura avea să-i înghită pe toți trei, iar astăzi, conform actualizărilor, au fost găste trupurile celor două fete, Patrizia și Bianca. Din datele de ultimă oră, din păcate, trupul băiatului, Cristian Molnar, nu a fost găsit nici până la această oră.

Dacă în cazul celor două tinere, în cele din urmă, s-a reușit descoperirea trupurilor neînsuflețite, în cazul tânărului Cristian Molnar, de 25 de ani, spune presa italiană, se fac în continuare eforturi supraomenești pentru a fi găsit.

Inclusiv primarul localității Premariacco, pe rza căuria se află râul unde a avut loc tragedia, a declarat că nu va renunța la căutări:

„Bună seara. Azi sunt dezamăgit, am crezut că azi îl vom găsi pe Cristian. Trebuie să mergem mai departe…. azi am schimbat locurile, 60 de voluntari și 58 de pompieri (tehnicieni//drone/elicopter etc… ) plus drone cu piloții poliției municipale Udine – sunteți fabuloși.

Acum ne pregătim pentru ziua de mâine: unii vor pregăti logistica, unii vor face cercetarea la pozițiile lor, mâine în zori o luăm de la capăt. Astăzi Bianca și Patrizia (n.r. cele două fete găsite înecate) au ajuns la Udine așteptând să plece în România, ne pregătim și de rămas bun, nu veți fi singuri. Pe mâine”, a menționat aseară primarul într-o postare pe pagina sa oficială a primăriei.