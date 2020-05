Salariul imens pe care l-ar putea încasa Ianis Hagi. Ce echipă e dispusă să i-l plătească

Surpriză mare în ceea ce-l privește Ianis Hagi. O echipă cu multe titluri de campioană în palmares s-a interesat de serviciile internaționalui român și e dispusă să-i plătească un salariu imens pentru a obține semnătura sa.

Glasgow Rangers, Lazio, Real Madrid, Fenerbahce? Uitați de aceste destinații pentru Ianis Hagi! Internaționalul român ar putea ajunge mult mai aproape de casă, într-un campionat care nu era deloc luat în calcul până acum. Surpriza vine de la sud de Dunăre, unde campioana ultimelor opt sezoane din Bulgaria îl vrea neapărat în lot pe Ianis Hagi. Lugogoreț Razgrad, echipa la care s-au remarcat din plin Cosmin Moți și Claudiu Keșeru, l-ar putea înregimenta din vară și pe fiul Regelui. Nimic nu îi poate opri pe șefii lui Ludogoreț în atingerea obiectivului fixat, astfel că Hagi jr. ar putea fi protagonistul unui transfer spectaculos.

Campioana Bulgariei e dispusă să plătească 4 milioane de euro pentru Ianis Hagi, precum și taxele și comisioanele agenților, informează Sport.ro. Conform sursei citate, bulgarii îi pregătesc fotbalistului român un salariu anual de 500.000 de euro plus bonusuri, iar venitul său ar urma să-i crească în anii următori chiar la 1 milion de euro pe sezon. Ianis Hagi este văzut de patronul echipei, miliardarul Kiril Domusciev, și de antrenorul Pavel Vrba, drept înlocuitorul perfect pentru brazilianul Marcelinho. Ludogoreț domină de aproape un deceniu campionatul Bulgariei și pare să nu aibă rivali pe măsură.

Ianis Hagi se confruntă cu o situație cu care nu s-a mai întâlnit, însă se consideră un norocos. Hagi jr. a explicat ăntr-un interviu acordat presei britanice de ce consideră asta și cum reușește să treacă mai ușor peste perioada de izolare.

„E poliție peste tot pe străzi. Te opresc să te verifice unde mergi. Sunt norocos pentru că am un verișor la trei sau patru case distanță, așa că putem face lucruri împreună. Familiile noastre sunt foarte apropiate, așa că nu suntem singuri, putem să comunicăm.

Am o bicicletă, o folosesc pentru că am o stradă de aproximativ 800 de metri care se află lângă casa mea. Am gantere, alte greutăți, aceasta este sala mea”.