Salarii duble în România. Ce bugetari beneficiază după decizia Guvernului

Guvernul Orban pregătește o ordonanță de urgență prin care unii dintre bugetari vor putea primi sporuri de până la 100% din salariu.

Ce bugetari beneficiază după decizia Guvernului

Din fonduri externe rambursabile și nerambursabile, România are un buget de 79,9 miliarde de euro. Acesta a fost obținut în urma negocierilor care au avut loc la nivelul Consiliului European în perioada 17 – 21 iulie 2020. Bugetul, urmează să fie supus procedurilor de aprobare ale Parlamentului European din care 30,4 miliarde de euro sunt destinați instrumentului de finanțare „Mecanismul de redresare și reziliență”, structurați sub formă de granturi 13,7 mld euro și sub formă de împrumuturi 16,6 miliarde de euro, se arată în proiectul de OUG.

Pentru accesarea acestor fonduri, Guvernul lucrează la elaborarea Planului Național de Redresare și Reziliență, în care vor fi stabilite domeniile de investiție pentru ieșirea din criză.

O nouă structură va fi finanțată

În cadrul Ministrului Fondurilor Europene, Guvernul va finanța o nouă structură, cu 30 de angajați,denumită Direcția Generală Management Mecanism de Redresare și Reziliență, care va elabora, negocia, aproba, deconta cheltuieli, monitoriza și raporta către PNRR.

În baza unui contract individual de muncă, angajații vor lucra, pe o perioadă determinată de cinci ani. Aceștia vor beneficia de un spor de 100% din salariul de bază în perioada în care lucrează.

Și personalul din cadrul ministerelor de resort implicat în elaborarea PNRR vor beneficia de un spor de 100% din salariul de bază.

„Pentru a nu genera întârzieri în implementarea proiectelor de infrastructură indiferent de natura acestora, dar și asupra perspectivei de dezvoltare pe termen lung a României este necesara pregătirea, elaborarea și aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru proiectele de infrastructură din domenii de importanță strategică pentru România, după cum urmează:

a) proiecte de infrastructură pentru sisteme de irigare/umectare a solului pentru combaterea riscului de secetă, combaterea eroziunii solului, drenare și desecare, protecție antigrindină, împăduriri;