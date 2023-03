Salarii de peste 10.000 de lei pentru cea mai căutată meserie din România. E mare nevoie de angajaţi în acest domeniu

Românii nemulțumiți de nivelul de salarizare din România dau năvală să muncească în străinătate, însă și în țară se pot obține salarii bune. Astfel, se oferă salarii de peste 10.000 de lei pentru cea mai căutată meserie din România. Este mare nevoie de angajaţi în acest domeniu.

Românii care vor să se ducă în străinătate să muncească trebuie să știe că cea mai căutată meserie din România se plătește cu aproape 2.000 de euro pe lună, iar domeniul respectiv are nevoie de forță de muncă.

Astfel, piaţa locală de IT se confruntă în continuare cu un deficit de circa 600.000 de specialişti, potrivit ZF.

Nevoia de mână de lucru este atât de mare încât, de cele mai multe ori, firmele din industrie angajează inclusiv persoane fără experienţă, pe care le specializează ulterior direct la locul de muncă.

Chiar şi în contextul restructurărilor masive care au loc în piețele internaționale, Delia Mandache spune că pachetele salariale ale specialiştilor din industria de IT&C nu sunt încă afectate.

„Din contră, eficientizarea vine de cele mai multe ori cu taskuri noi pentru angajaţi, ceea ce implică o creştere salarială. În 2023, într-o piaţă în creştere, companiile IT se luptă cu inflaţia, costurile de personal şi taxele. Conform celor mai recente informaţii oferite de INSSE (Institutul Naţional de Statistică), salariul mediu net în IT a fost de aproximativ 9.500 de lei la finalul anului 2022, o valoare destul de mare dacă o comparăm cu restul salariilor din România.

Aşa cum am menţionat, industria tech locală este în plină expansiune, doar anul trecut au fost fondate peste 10.000 de companii de IT la noi în ţară, iar numărul lor este în continuă creştere. Cererea fiind atât de mare, ne bazăm nu doar pe tinerii absolvenţi, ci şi pe specialiştii proveniţi din reconversie profesională, precum şi pe faptul că industria IT este considerată a fi atât appealing, cât şi de viitor”, subliniază Delia Mandache.