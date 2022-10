Salarii de până la 7.200 de lei în România, fără facultate. Românii nu vor să se angajeze: „Doar începători”

Se fac angajări în România, pe salarii de 5.000 – 7.200 de lei. Însă, chiar și așa, tinerii strâmbă din nas: „Nu găseşti pe nimeni, poate începători”. De ce refuză lumea să lucreze, deși sumele sunt mari? Un antreprenor de succes se declară șocat de situația din țara noastră și se teme că afacerile sale sunt în pericol din cauza lipsei de personal.

Deși scumpirile la alimente şi alte produse, facturile mari şi inflaţia crescută au lovit crunt în bugetul românilor, tinerii nu par interesaţi de joburi unde pot câştiga până la 7.200 de lei lunar. Este cazul unui afacerist care a postat un anunţ de angajare pe un grup de Facebook. Acest cetățean se aștepta ca oamenii aflați în căutarea unui loc de muncă să-l contacteze imediat, dar s-a înșelat. În loc să ceară mai multe detalii, românii îi reproșează că salariul este mic.

Anunţul de angajare a fost postat pe grupul „Constructori şi meseriaşi în construcţii”, cu salarii între 5.000 şi 7.200 de lei, fără facultate. În dreptul postării antreprenorului, bărbații s-au întrecut în comentarii negative. Potrivit acestora, suma oferită este mult prea mică pentru orele de muncă lucrate.

„Dacă nici cu banii ăștia nu găsești, chiar că e nasol”, este reacția unui internaut. Altul a comentat: „Eu am lucrat la el. E foarte corect cu banii. Te ajută cu bănuți. Ca și om e super ok. Am lucrat cu scule profesionale, dar în schimb cere mulți metri pe zi, eu montam în medie pe zi 12 – 14 medie zilnic și nu a fost mulțumit” / „Nu găsești pe nimeni! Poate începători” / „Păi eu dacă îți pun 20 de mp pe zi, tu îmi oferi 5000 de lei?” sau „Nu vine nimeni la banii ăștia”, au răspuns românii la anunțul de angajare.