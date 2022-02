Salarii cu 300 de lei în plus pentru români. Soluția găsită în Guvernul României

Președintele PNL și al Senatului, Florin Cițu, a declarat că românii s-ar putea bucura de 300 de lei în plus la salariu, după ce Guvernul României a găsit o soluție pentru „a-i ajuta pe toți românii care astăzi lucrează în România nu doar pe cei din sectorul bugetar“: „toți oamenii vor avea 300 de lei în plus“. Mai multe detalii, în rândurile de mai jos.

Președintele PNL, Florin Cîțu, vine cu o veste bună pentru români. Aceștia ar putea primi 300 de lei în plus la salariu, după o reducere cu 5% a impozitării salariilor. Potrivit liberalului, o reducere a impozitării salariilor ar aduce mai mulți bani în buzunarele românilor, iar reducerea TVA ar tempera inflaţia.

În opinia președintelui Senatului, o reducere cu 5% a contribuțiilor ar însemna 300 de lei în plus la salariu pentru fiecare român.

„O reducere de 5% ar însemna cam 300 de lei în plus pentru români. Toți oamenii vor avea 300 de lei în plus. Banii se duc la bugetul general, după aceea se duc pe sectoare. E decizia ministrului, am arătat anul trecut, când am avut cea mai bună perioadă fiscală într-o perioadă de criză“, a delarat Florin Cițu.