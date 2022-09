Sacrificiul uriaș făcut de iubita lui Daniel Pavel, în perioada în care era plecat în Dominicană: „A făcut un efort colosal”. Gestul cu care Ana Maria l-a impresionat VIDEO EXCLUSIV

Dan Pavel, prezentatorul emisiunii Survivor trăiește din toamna anului trecut o frumoasă poveste de dragoste cu Ana Maria Pop. Cei doi s-au cunoscut chiar de ziua vedetei Pro TV, iar o lungă perioadă relația a funcționat la distanță. În primele 6 luni ale acestui an, pe care domnul Dan le-a petrecut în Republica Dominicană, alături de concurenții de la Survivor, partenera lui de viață nu a rezistat dorului, așa că a urcat în avion și l-a vizitat în două reprize.

Detalii din povestea de iubire dintre Dan Pavel și Ana Maria

Lucrurile s-au așezat în viața lui Dan Pavel mai bine decât s-ar fi așteptat, atât pe plan profesional, cât și personal. ,,Acum 6 ani am fost recrutat de o firmă de media și am condus o divizie de media a unui radio la Viena, de acolo am plecat la Survivor în sezonul trecut și restul e istorie”, ne-a spus el.

În 2021 a fost la un pas de a se recăsători, însă logodna s-a rupt după 7 ani de relație. Însă în toamna trecută, Dan a cunoscut-o pe Ana Maria la o petrecere mondenă, iar întâlnirea s-a dovedit a fi de bun augur pentru amândoi.

,,Când am venit din precedentul sezon, eram într-o relație de 7 ani cu iubita mea de atunci, iar inelul am precizat atunci în presa vremii fusese oferit deja, a fost o reconfirmare a jurămintelor cum au americanii povestea asta. Noi nu mai eram acordați însă în acel moment, adică un inel vine, leagă sau și dezleagă – a fost cazul dezlegării. Au trecut lunile, de la o prietenie frumoasă am migrat spre o iubire cu Ana Maria și în momentul acesta construim etapizat, pe măsura maturității cred eu pe care o avem amândoi, măcar unul din noi: ea. În septembrie, de ziua mea, pe 8 septembrie, ne-am văzut prima dată, acum un an, la un eveniment. Acomodarea de la Survivor ia timp, cum o spun și foștii concurenți, așa că nu știu cât e Cupidon, cât mai degrabă ideea asta de a-ți face plăcere să vorbești cu cineva și apoi să te vezi cu cineva”, a declarat, pentru playtech.ro, Dan Pavel.

Ana Maria l-a vizitat de două ori în Republica Dominicană

După petrecerea mondenă la care s-au cunoscut, Dan și Ana Maria s-au văzut nevoiți să facă naveta, întrucât amândoi lucrau și trăiau în țări diferite.

,,Acolo ne-am văzut prima dată, după care eu am plecat la Viena unde și locuiam și acolo am început să țesem, veneam eu, a mai venit ea, facem un an în curând”, ne-a povestit entuziasmat prezentatorul TV.

Iubirea celor doi a fost pusă la grea încercare la începutul acestui an, când Dan Pavel a plecat în Republica Dominicană pentru aproximativ 6 luni, unde s-au desfășurat filmările pentru Survivor. Vedeta Pro TV ne-a povestit cum au supraviețuit departe unul de altul timp de jumătate de an.

,,Relația a trecut testul timpului, timpul e și piatră de temelie și piatră de încercare. A rezistat foarte bine. Ana Maria a venit de două ori în Republica Dominicană. A făcut un efort colosal, că totuși sunt 16 ore de zbor, plus logistic, a venit, a fost bine”, a declarat, pentru playtech.ro, Pan Pavel. De când a intrat în viața prezentatorul TV, tânăra a reușit să se facă plăcută de fiul adolescent al acestuia, dar și să lege o prietenie cu fosta soție a lui Dan Pavel.

Pregătește un proiect online

Până când va reveni pe post cu noul sezon Survivor, prezentatorul TV își concentrează atenția asupra altui proiect.