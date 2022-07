Daniel Pavel, impresionat de iubită în vacanța din Toscana. Ce a făcut Ana Maria pentru el EXCLUSIV

Ana Maria Pop și Daniel Pavel, prezentatorul celui mai urmărit show tv, Survivor, difuzat de Pro TV au petrecut o vacanță de două săptămâni de vis, prin Europa. Cei doi s-au întors acasă, după ce au fost în Franța și Italia. De profesie avocat, Ana Maria nu ne-a ascuns faptul că are ca hobby pictura, dar și călătoriile.

Ana Maria Pop, fostă actriță, de profesie avocat, pare mai fericită ca oricând. De câteva luni, ea trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Daniel Pavel, prezentatorul celui mai urmărit show tv, Survivor, difuzat de Pro TV și, după zile încărcate la locul de muncă, și-au făcut timp pentru o binemeritată vacanță.

Cei doi au petrecut două săptămâni prin Europa, în Franța și Italia și s-au întors acasă în cursul acestei zile. Ana Maria a reușit să-și surprindă nu de puține ori iubitul, invitându-l la un picnic, în mijlocul naturii, chiar în vacanța din Toscana.

„Am ajuns acasă. Încep munca. Gata vacanța. Am fost pe drum mai bine de 20 de ore”, ne-a mărturist fosta actriță. Ana Maria l-a cunoscut pe actualul său iubit la un eveniment monden, o perioadă au fost prieteni foarte buni, iar în prezent sunt de nedespărțit și-și fac planuri de viitor împreună.

Atât Ana Maria, cât și Daniel, s-au arătat impresionați de locurile pe care le-au vizitat.

„Nu sunt ușor de impresionat cu locațiile, dar acest loc are de toate, romantism, o priveliște și stil. Sunt îndrăgostită (în două feluri). O casă pentru 2 zile sau pentru o viață”, a scris Ana Maria.

Ana Maria Pop nu e doar avocat, ci și absolventă a Masterclass-ului Mandragora Movies Film Academy, școală de actorie deschisă în România de Bobby Păunescu.

„Anii în care am făcut școala de actorie au reprezentat o experiență minunată pe care mi-am dorit-o din tot sufletul, însă am spus și atunci și am continuat să cred în faptul că ceea ce mă definește este cariera în domeniul juridic.

Nu voi închide niciodată uși, însă focus-ul meu este de câțiva ani Dreptul și domeniul de real estate. Este ceea ce am studiat ca bază și se pare că mi-a intrat în sânge”, ne-a mărturisit aceasta. Ea nu ne-a ascuns faptul că și-ar dori să mai joace într-un film, dacă rolul i s-ar potrivi, chiar dacă în prezent este foarte ocupată cu jobul său actual.