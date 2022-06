Iubita lui Daniel Pavel, totul despre relația cu prezentatorul Survivor. Unde s-au cunoscut EXCLUSIV

Ana Maria Pop și Daniel Pavel, prezentatorul celui mai urmărit show tv, Survivor, difuzat de Pro TV, trăiesc o poveste de dragoste ca-n filme. De profesie avocat, dar și absolventă a Masterclass-ului Mandragora Movies Film Academy, școală de actorie deschisă în România de Bobby Păunescu, Anna Maria l-a cunoscut pe actualul său iubit la un eveniment monden, o perioadă au fost prieteni foarte buni, iar în prezent sunt de nedespărțit și-și fac planuri de viitor împreună. Despre actualul său iubit, precum și despre cariera sa ca actriță, Ana Maria Pop a vorbit într-un interviu exclusiv, pentru playtech.ro.

Ana Maria Pop, totul despre cariera sa ca actriță și relația cu prezentatorul Survivor, Daniel Pavel

– Ce s-a întâmplat cu cariera ta ca actriță?

Anii în care am făcut școala de actorie au reprezentat o experiență minunată pe care mi-am dorit-o din tot sufletul, însă am spus și atunci și am continuat să cred în faptul că ceea ce mă definește este cariera în domeniul juridic. Nu voi închide niciodată uși, însă focus-ul meu este de câțiva ani Dreptul și domeniul de real estate. Este ceea ce am studiat ca bază și se pare că mi-a intrat în sânge.

– Ti-e dor să mai joci într-un film?

Sincer da, și cred că mi se potrivește având în vedere latura mea artistică, însă mi-am concentrat energia pe munca de zi cu zi, mai exact pe ceea ce fac de câțiva ani și făceam de fapt și în timpul școlii de actorie.

– Cu ce te ocupi acum?

Pe lângă zona de real estate în care activez de câțiva ani, am început în prezent să dezvolt o linie profesională de comunicare și PR strategic.

– Mai ții legătura cu Bobby Păunescu?

Bobby a fost un mentor pentru mine și colegii mei în anii de școală și îi mulțumesc pentru asta, însă de când s-au terminat cursurile am comunicat foarte puțin în diferite ocazii.

Intenționează să facă o expoziție cu tablourile pictate

– Cât timp ai profesat ca avocat?

Ca avocat cumulez 14 ani și jumătate. Nu am întrerupt cu adevărat niciodată cariera juridică, lucrurile s-au derulat în paralel. Când partea juridică prestată pentru anumite companii a fost în incompatibilitate cu calitatea de avocat, a fost necesară autosuspendarea, însă activitatea mea presupunea aceleași atribuții. Cei care care lucrează în domeniu înteleg ceea ce spun.

– Ce hobby-uri ai?

Eu de mică pictez și sper să fac o expoziție în curând. Pe lângă această pasiune există cea a scrisului, am câteva pagini “de jurnal” pe un mic blog. Călătoriile și literatura sunt de asemenea o constantă a vieții mele.

Motivul pentru care nu ar putea participa la Survivor

– Ai accepta sa participi la un show gen Survivor?

Cunoscându-mă bine, nu aș fi pregătită fizic pentru nivelul foarte ridicat de performanță pe care îl solicită probele din ceea ce consider a fi cel mai puternic reality show din lume. Însă îi admir pe toți cei care îndrăznesc să coboare în arena de luptă.

– Ce ar trebui să facă iubitul tau ca să te convingă?

Iubitul meu este conștient de natura activităților mele cotidiene din București, atunci când el este plecat în Republica Dominicană. Prin urmare, nu ar încerca să măa convingă deoarece fiecare dintre noi ne facem treaba foarte bine în domeniile noastre.

Cum a început povestea de dragoste cu Daniel Pavel

– Cum a început și cum merge relația voastră?

Relația noastră a început ca o prietenie în toamna anului trecut când el trăia la Viena, iar eu în București. Acest început este unul extrem de frumos și palpitant având în vedere distanța din timpul sezonului care tocmai s-a încheiat. Lucrurile se întâmplă natural și matur, ne descoperim (zâmbește).

– Cum v-ați cunoscut?

Ne-am cunoscut la un eveniment monden al unei reviste. La început am fost doar prieteni.

Au în plan proiecte comune

– Vă sfătuiți în profesie, chiar daca lucrați în domenii diferite?

Da, si aici există o comunicare deosebită la nivel mental, emoțional, spiritual și fizic. Atunci când simțim nevoia, ne cerem sfaturi și ne completăm foarte bine. În viitorul apropiat avem în vedere și proiecte comune.

– Cât de importantă este comunicarea într-un cuplu?

Comunicarea este esențială din punctul meu de vedere, cei doi parteneri trebuind să aibă afinități și complicități afective. În cazul nostru, ne plac aceleași lucruri fiind amândoi personalități complexe, iar eu admirându-i și urmându-i puterea, creativitatea, spiritul explorator și de aventură.