Sacrificiul pe care îl face Cătălin Moroșanu după Survivor România: ‘Fac eforturi mari’. Cătălin Măruță a fost uimit

Cătălin Moroșanu nu mai are nevoie de niciun fel de introducere. Este unul dintre cei mai mari luptători ai României, iar familia și cariera sunt lucrurile care-l fac foarte fericit. Fostul Faimos a fost unul dintre cei mai buni și valoroși concurenți de la Survivor România, făcând cinste echipei roșii. Ce eforturi face Moro după ce s-a întors din jungla dominicană.

În ziua în care a împlinit 37 de ani, Cătălin Moroșanu se declară un om pe deplin fericit și împlinit. Fostul Faimos întâmpină această vârstă cu zâmbetul pe buze, fiind mândru că a realizat foarte multe în viață, atât pe plan profesional cât și în viața personală. Moro se simte mândru și aseamănă cariera sa cu un vis frumos din care nu ar vrea să se trezească prea curând.

„Astăzi împlinesc 37 de ani de viață, o vârstă a maturității și a realizărilor pe plan profesional! Privesc în trecut și îmi amintesc prin câte lucruri am trecut: am făcut mult bine, dar am făcut și rău, am avut realizări, am avut și eșecuri, am plâns, dar am și râs, am fost băita bun, dar în același timp am fost și rău!

Toată cariera mea a fost ca un vis frumos din cre nu aș vrea să mă mai trezesc vreodată! Sportiv, vedetă tv, politician, promotor și ambasador al României pe plan sportiv. Am cunoscut oameni din toate categoriile sociale și prin ei am trăit fiecare moment din viața mea!”, le-a transmis Cătălin Moroșanu urmăritorilor săi pe contul său de Instagram.