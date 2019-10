Sacrificiul Live Video pe Antena 1 – Vezi episodul 9 Live Stream

Serialul Sacrificiul poate fi urmărit live pe Antena 1 în fiecare zi de miercuri și joi de la ora 20:00, iar episodul 9 din primul sezon se anunță unul la fel de interesant ca primele difuzate până acum. Telenovela în care joacă Oana Zăvoranu, Marian Râlea, Dorian Popa și Maia Morgenstern continuă cu noi răsturnări de situație în episodul din această seară.

Serialul ”Sacrificiul” a avut premiera pe 11 sepembrie. Peste 40 de actori au filmat timp de 13 săptămâni, iar rezultatul se va vedea de la ora 20:00, în fiecare seară de miercuri și joi. Serialul este produs de Ruxandra Ion după un scenariu semnat de Radu Grigore şi Simona Macovei.

Maia Morgenstern și Claudiu Istodor vor forma familia Oprea în serialul difuzat de Antena 1. Actorul va juca rolul lui Ștefan Oprea, un bărbat care are o avere impresionantă, dar nu are scrupule și duce o viață plină de minciuni. Ștefan Oprea are un singur interes: banii.„Maia este o actriţă excepţională, în sensul că alta ca ea nu există. E aproape un fenomen al naturii şi sunt doar câţiva actori despre care aş putea să spun asta. De asemenea, este vişi foarte, foarte serioasă cu meseria pe care o face, niciodată nu face niciun rabat, nu o interesează altceva decât rolul pe care îl face atunci”, a declarat Claudiu Istodor.