Oana Zăvoranu, schimbare de look. Actrița din Sacrificiul este… blondă. ”Cât de mult te schimbă o culoare!”

Oana Zăvoranu, actriță în ”Sacrificiul” de la Antena 1 parcă a pus mâna pe elixirul tinereții. Deși a renunțat de mult la operațiile estetice, de această dată a trișat și și-a făcut, totuși, o îmbunătățire. S-a făcut blondă!

Serialul ”Sacrificiul” de la Antena 1, produs de ”mama telenovelelor” Ruxandra Ion, are în distribuție actori de acepție, și tineri, și cu ștate vechi într-ale artei. Oana Zăvoranu a primit rolul unei dive zbuciumate.

„Propunerea de a juca în serialul Sacrificiul am primit-o de la Ruxandra Ion, care a făcut posibil și în urmă cu 15 ani să mă aleagă în urma castingului susținut pentru „Numai iubirea”. Vestea am primit-o cu mare bucurie, dar și cu emoție, pentru că vine la pachet cu o mare responsabilitate, iar pauza de 15 ani pe care am avut-o a contribuit la acest amalgam de sentimente.