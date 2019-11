Sacrificiul Live Video pe Antena 1 – Vezi episodul 18 Live Stream

În fiecare seară de miercuri și joi, de la ora 20:00, la Antena 1, publicul este invitat să urmească super producția Sacrificiul, un serial ce promite să surprindă de fiecare dată! În fiecare seară de miercuri și joi e rost de o mică relaxare. Trebuie doar să vă faceţi comozi în faţa televizoarelor, căci la Antena 1 aveţi întâlnire cu personajele din serialul Sacrificiul, într-un nou episod.

Episodul 16 din Sacrificiul de pe Antena 1 – Live Video

Serialul cu care postul trustului Intact și-a propus să cucerească audiențele în această toamnă urmărește povestea a trei familii cu condiții sociale diferite și care, aparent, nu au nimic în comun. Poveștile de dragoste, dramele și peripețiile ce țes întreaga intrigă îi aduc, însă, împreună, dând naștere unor conflicte uriașe.

Poveştile incredibile de viaţă continuă în serialul Sacrificiul. Cele trei familii trec prin clipe dramatice şi se confruntă cu decizii importante. Urmăriţi un nou episod plin de suspans, joi seară, imediat după Observator. Episoadele sunt disponibile şi online, exclusiv pe Antena Play Marian Râlea, dezvăluiri despre rolul său din Sacrificiul Pe lângă povestea care ne ține cu sufletul la gură în fața micilor ecrane, Sacrificiul impresionează și printr-o distribuție de lux din care face parte și Marian Râlea. De altfel, îndrăgitul actor a oferit într-un interviu acordat recent noi detalii în legătură cu Relu, personajul căruia îi dă viață în noul proiect al Ruxandrei Ion, dar și despre reluarea colaborării cu foștii colegi din Fructul Oprit. „Pentru orice actor, un nou rol este o provocare! Am terminat Fructul oprit, unde am jucat un personaj drag mie și iată-mă acum dându-i viață lui Relu, plecat de acasă să cumpere pâine și întors după 5 ani! Mă bucur că este aceeași echipă, mă bucur că lucrez alături de actorii și prietenii mei care îmi sunt apropiați de vârstă, dar mai ales cu cei tineri care sunt absolut extraordinari! Din tot ce am văzut și am jucat cu cei tineri pot spune că teatrul și filmul românesc sunt pe mâini bune!”, a dezvăluit Marian Râlea. Actorii Ana Crețu și Gabriel Ciocan fac parte din distribuția serialului Sacrificiul

După apariția sa în serialul „Fructul oprit”, Gabriel Ciocan s-a arătat entuziasmat să primească propunerea unui nou proiect, iar provocările au fost pe măsură!

Am avut mari emoții după ce am filmat primele secvențe, deși am terminat în urmă cu câteva zile filmările pentru Fructul oprit, iar repetițiile pentru serialul Sacrificiul au început destul de repede. Când am aflat că o să joc alături de Dorian Popa nu mi-a venit să cred, acela fiind un moment în care m-am bucurat enorm, mai ales că au trecut mulți ani de când nu am mai fost colegi pe platourile de filmare. Tot ce pot să vă dezvălui despre personajul meu, Antonio, este faptul că îmi oferă șansa să fac comedie, lucru care mă avantajează foarte mult, pentru că îmi place să fac lumea să râdă”, a mărturisit Gabriel Ciocan.

Sacrificiul – Episodul 18

Următorul episod va putea fi urmărit, miercuri seară, 13 noiembrie, la ora 20:00, pe Antena1.