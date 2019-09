Sacrificiul Live Video pe Antena 1 – Episodul 3 Live Stream

Serialul ”Sacrificiul” a avut premiera pe 11 sepembrie și este difuzat de Antena 1. Peste 40 de actori au filmat în ultimele 13 săptămâni, iar rezultatul se va vedea de la ora 20:00, în fiecare seară de miercuri și joi. Serialul este produs de Ruxandra Ion după un scenariu semnat de Radu Grigore şi Simona Macovei.

Serialul Sacrificiul – Episodul 3 Live Stream Video pe Antena 1

Serialuleste produs de Ruxandra Ion, iar filmările au început la începutul lunii mai. Au trecut mai bine de 13 săptămâni de când o echipă de 100 de persoane dintre care 40 de actori au filmat timp de 780 de ore și au băut peste 7.000 de cafele.

Serialul prezintă poveștile a trei familii care vin din medii sociale diferite și este inspirat din fapte reale. Filmările au avut loc în patru locații în București, Mogoșoaia, Buftea și Snagov. De asemenea, echipa de filmare și actorii s-au deplasat la Moeciu și la Mamaia. Totodată, actorii au schimbat 1.400 de ținute de la designeri români de top, dar și de la branduri internaționale cu renume.

Ce actori joacă în serialul Sacrificiul

Din distribuția serialului ”Sacrificiul” fac parte actori foarte cunoscuți, dar și mai puțin știuți de public. Printre actorii români cu renume din țara noastră se numără:

Maia Morgenstern,

Adriana Trandafir,

Cristina Ciobănașu,

Oana Zăvoranu,

Dorian Popa,

Doinița Oancea,

Claudiu Istodor,

Vlad Gherman,

Ana Ciontea,

Viginia Rogin,

Marian Râlea,

Mihai Sandu Gruia,

Bogdan Stanoevici,

Cristi Iacob,

Denis Hanganu,

Oana Cârmaciu,

Ioana Blaj,

Mihai Călin,

Ana Creţu,

Daniel Nuţă,

Alexandru Ion,

Michaela Prosan,

Cosmina Dobrotă,

Andrei Barbu,

Damian Draghici,

Alina Florescu,

Gabi Ciocan,

Emi Baroc,

Conrad Merincoffer,

Julia Marcan,

Tudor Roşu.

Maia Morgenstern și Claudiu Istodor vor forma familia Oprea în serialul difuzat de Antena 1. Actorul va juca rolul lui Ștefan Oprea, un bărbat care are o avere impresionantă, dar nu are scrupule și duce o viață plină de minciuni. Ștefan Oprea are un singur interes: banii.

„Maia este o actriţă excepţională, în sensul că alta ca ea nu există. E aproape un fenomen al naturii şi sunt doar câţiva actori despre care aş putea să spun asta. De asemenea, este şi foarte, foarte serioasă cu meseria pe care o face, niciodată nu face niciun rabat, nu o interesează altceva decât rolul pe care îl face atunci”, a declarat Claudiu Istodor.

Live Stream Online Episodul 3 din serialul Sacrificiul de pe Antena 1

Episodul 3 din serialul Sacrificiul de pe Antena 1, poate fi vizionat Live Steam pe site-ul https: antenaplay.ro.