Ce sacrificii face Doinița Oancea pentru rolul din Sacrificiul. Este obligată zilnic să poarte așa ceva

Doinița Oancea este parte din echipa noului serial de la Antena 1, Sacrificiul. Aceasta este nevoită să poarte un lucru zilnic. Actrița a vorbit în repetate rânduri, pe rețelele de socializare, dacă și cât o deranjează obligația pe care o are. Subliniăm faptul că actorii stau multe ore pe platourile de filmare.

Frumoasa actriță, care a devenit cunoscută și iubită datorită rolului Minodorei dintr-o telenovelă românească, a ajuns acum pe culmile succesului. Tânăra actriță poate sta liniștită în privința carierei, pentru că se pare că producătorii nu o scapă din ochi la alegerea echipelor din diverse seriale. Doinița joacă acum rolul surorii Cristinei Ciobănașu în Sacrificiul. Datorită faptului că pletele sale lungi și ondulate nu se potrivesc personajului aferent, s-a decis ca ea să poarte o perucă brunetă dreaptă accesorizată cu un breton.

Impedimentul principal a fost căldura, astfel că filmările au început deja de o bună bucată de vreme. De asemenea, o perucă poate deveni insuportabilă dacă este purtată mai mult de 7-8 ore, lucru pe care Doinița îl face, pentru că actorii din Sacrificiul stau mult și bine pe platourile de filmare. Frumoasa actriță a povestit pe o rețea de socializare că a mai abordat în trecut un stil asemănător și că este de acord cu perucile pentru o schimbare vibrantă, ușoară și care nu este pe termen lung. De asemenea, a mai susținut, tot în mediul online, că se bucură că poate vedea și cum îi stă cu o altă coafură, fără să fie nevoită să-și tundă cosițele.

“S-a terminat «Fructul oprit» și acum filmez pentru următorul serial, «Sacrificiul». Am început filmările pe 1 mai, pe 15 iunie am luat vacanță și ne-am întors pe platourile de filmare la mijlocul lunii iulie. Sunt dintr-o familie destul de avută. Sunt un mai pic mai rea și mai incisivă. Am o dramă de care nu pot să zic acum, vă las să vedeți, și pe marginea acestei drame o să lupt foarte tare. Sunt genul: vreau acum, vreau să iasă ca mine. Să zicem că sunt un pic răsfățată, dar nu răsfăț din ăla pițiponcesc, e alt gen”

Doinița Oancea