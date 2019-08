Sacrificiile pe care le-a făcut Simona Halep, până la Wimbledon. Ce a pierdut odată cu eliminarea de la Cincinnati

Simona Halep a fost eliminată în optimile de finală ale turneului de la Cincinnati, după 1-6, 6-3, 5-7 cu Madison Keys. Mulți s-au grăbit să o critice încă o dată, argumentele fiind aceleași ca de fiecare dată când numărul 4 WTA pierde un meci: pe Simona o interesează doar banii. Nimic mai fals! Campioana de la Wimbledon a făcut mari sacrificii pentru tenis și merită aplaudată după fiecare meci.

Sacrificiile pe care Simona Halep le-a făcut din dragoste pentru tenis

În anul 2009, Simona a luat o decizie radicală pentru viitorul carierei. Sportiva a decis să facă o operație de micșorare a sânilor, din dorința de a da totul pentru sportul pe care îl iubea. Se afla atunci pe locul 232 în clasamentul WTA, într-o perioadă în care tinerele apelau la esteticieni pentru că își doreau sâni mai mari, buze mai groase sau un nas mai mic, pe care apoi să le etaleze în cluburile de fițe.

Operația a decurs fără complicații, constănțeanca s-a recuperat rapid și a revenit pe teren, după o perioadă de convalescență în urma căreia a căzut până pe locul 263 în ierarhia feminină. Cum era de așteptat, criticii au apărut imediat, contrariați de faptul că o femeie a decis să își taie sânii pentru o carieră de succes. Simona nu s-a sfiit să vorbească despre problemele pe care le-a avut și le-a dat imediat peste nas.

„Greutatea sânilor mă deranja. Mă trăgeau înapoi şi nu îmi permiteau să reacţionez cum trebuie. Nu îmi plăceau nici în viaţa de zi cu zi. Aş fi făcut operaţia chiar dacă nu aş fi fost sportivă”, declara Simona pentru Daily Mail în 2010. Ulterior, a anunțat că avea probleme grave la spate și a fost nevoită să se opereze pentru a putea juca în continuare tenis.

Antrenamente dure, prieteni puțini, Roland Garros și numărul 1 mondial

Sacrificiile Simonei nu s-au oprit aici. Sportiva era hotărâtă să devină cea mai bună din lume, iar pentru asta trebuia să renunțe la prieteni, la ieșirile în oraș, la tot ce face un tânăr în jurul vârstei de 20 de ani. A ales antrenamentele dure, orele petrecute în soare alergând după mingi și desele deplasări la turneele din întreaga lume. Și sacrificiile au dus-o acolo unde și-a dorit.

Simona Halep a ajuns pe locul 1 în clasamentul WTA și în 2018 a câștigat primul trofeu de Grand Slam din carieră: Roland Garros 2018. Constănțeanca a învins-o în finala de la Paris pe Sloane Stephens cu 3-6, 6-4, 6-1 și și-a îndeplinit marele vis: să plece acasă cu trofeul de la Paris, alături de care a dormit în noaptea de după finală.

„Până acum, tot ce am făcut a fost pentru tenis. Nu a contat nimic altceva și de aceea am suferit. Acum am început să mă bucur mai mult de viață! Ies în oraș, îmi fac prieteni și sunt mai deschisă. Înainte să câștig Roland Garros eram mai concentrată. Să câștig a fost cel mai bun lucru! Am plâns pentru că a fost ceva incredibil. Tot ce am visat a devenit realitate”, spunea Halep pentru The Guardian în ianuarie 2019.

A urmat finala pierdută la Australian Open 2018 și fanii români au criticat-o din nou. Că a câștigat Roland Garros și acum e fițoasă, că o interesează doar premiile, că nu e o mare campioană. Nimeni n-a știu prin ce a trecut Simona la acel turneu.

„După finală, am terminat conferință de presă la 10 noaptea și m-au dus la testul antidoping. Am plecat la 2 dimineață pentru că nu am putut urina. Eram deshidratată. Mi-au luat sânge. La hotel am început să tremur toată și am fost dusă la spital. Mama s-a speriat și mi-a zis că dacă ar fi în locul meu, ar spune stop și s-ar bucura de viață. Am avut 3 luni foarte grele. Eram extenuată și nu mă puteam recupera total”, a mărturisit Simona.

Despărțirea de antrenor, perseverența și trofeul de la Wimbledon

Spre finalul anului 2018, Simona Halep a întrerupt colaborarea cu antrenorul său, Darren Cahill. Australianul dorea să petreacă mai mult timp alături de familie, de care stătuse multă vreme departe pentru a o pregăti pe Halep. Internetul s-a umplut imediat de mesaje din partea celor care cred că știu tot despre orice: Simona n-o să mai câștige nimic, Simona e nimeni fără Cahill, adio, Simona! Cât de mult s-au înșelat!

Simona Halep și-a văzut de drum, așa cum a făcut-o din momentul în care a pășit pentru prima dată pe un teren de tenis. S-a antrenat și mai mult, dar și-a făcut timp și pentru ea. A iubit și tenisul, dar și-a făcut și o relație. A continuat să fie modestă în declarații și să ignore criticile care veneau din toate direcțiile.

În 2019, ne-a arătat încă o dată că poate. Antrenată sau nu, criticată sau nu, Simona a triumfat la Wimbledon 2019, adică acolo unde contează cel mai mult în tenis. Și nu în fața oricui, ci împotriva celei mai bune jucătoare de tenis din istorie, Serena Williams, pe care a învins-o cu 6-2, 6-2, după un meci în care pur și simplu a năucit-o pe sportiva din SUA.

Simona nu se va opri aici, asta e sigur! A fost eliminată în optimile de finală ale turneului de la Cincinnati, după 1-6, 6-3, 5-7 cu Madison Keys, dar sportiva a învățat deja să își vadă de drum și să revină mult mai motivată la următoarele turnee. A pierdut premii și puncte în clasamentul WTA, dar să nu uităm că a mers la Cincinnati după accidentarea de la Rogers Cup, care a forțat-o să abandoneze în sferturi.

Indiferent de locul pe care îl va ocupa în ierarhia mondială sau de numărul de trofee pe care îl va avea în palmares la finalul carierei, Simona Halep va fi o mare campioană a României și a lumii. Numele ei va rămâne scris pentru totdeauna în cărțile de istorie ale tenisului.