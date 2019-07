S-au stabilizat prețurile, după un an de scumpiri în lanț. Măriri uriașe de taxe

”Când stăpânul nu-i acasă șoarecii joacă pe masă”. Mai clar, în plin sezon de concedii, când oamenii se muta la mare, banii se opresc, iar prețurile se stabilizează tocmai după un an de scumpiri în lanț.

S-au stabilizat prețurile, după un an de scumpiri în lanț

Potrivit Institutului de Statistică, vara anului 2019 a adus armonie prețurilor. Vestea vine după ce am fost locul 1 la scumpirile în Europa timp de un an. De asemenea, datele arată și că veniturile unei familii au crescut cu 17%, dar și cheltuielile cu 15%, căci consumând mai mult, alimentăm economia.

Tot astăzi, pe lângă anunțul stabilității la care au ajuns prețurile, Comisia Europeană a informat că România va avea și anul acesta parte de o creștere economică, asemănătoare cu cea din 2018. În primul trimestru al anului, veniturile medii ale unei familii au continuat să crească, iar, dacă se compară cu cele de anul precedent, rezultatul este de 668 lei în plus pe lună.

Cât au crescut taxele în ultimul an

La nivel macro-economic, România arată mai bine, deși transportul și birurile către stat s-au scumpit. În pofida acestora, se anunță o creștere economică, dar rămâne de văzut cât va fi, pentru că Guvernul visează la 5,5% creșterea a PIB-ului, iar Comisia Europeană a dat o estimare de 4%, în creștere de la 3,3, cât se anunța în primăvară.

Un lucru este sigur: primul motor este consumul, iar statul alimentează continuu focul acestui consum, adică dă bani românilor prin salarii și pensii majorate. Din nefericirile, scumpirile tot rămân printre noi, în special la produsele și serviciile cumpărate frecvent. În jumătatea de an care a trecut, cartofii s-au scumpit cu 37%. De asemenea, fructele au și ele prețuri mari, iar apa, combustibilii, salubritatea și telefonia rămân și ele în topul nevoilor care s-au scumpit considerabil.

Pe de altă parte, o veste bună vine de la BNR, unde guvernatorul băncii, Mugur Isărescu, ne-a spus că inflația este în scădere. „Deci a coborât sub 4%. Noi am prognosticat, să zic aşa, cu date din piaţa această evoluţie. Şi probabil că după un an gricol bun este posibil ca şi sfârşitul de an să arate altceva decât am prognozat în primăvara”, a spus guvernatorul BNR.