S-au logodit în direct, la Kanal D: ”Încă sunt șocată, s-a întâmplat acum 10 minute”

Surpriză uriaşă pentru una dintre cele mai cunoscute prezenţe din showbiz-ul românesc. A fost cerută în căsătorie în direct, la Kanal D.

Se pare că perioada urâtă din viaţa lui Emily Burghelea a ajuns la final. După ce a fost dată afară de la Antena 1, unde era asistentă TV, din cauza dezvăluirilor făcute despre Vulpiţa Stegaru, iată că lucrurile încep să se aşeze pentru blondină. Astăzi, în cadrul emisiunii “Teo Show” de pe Kanal D, aceasta a avut parte de o surpriză uriaşă din partea iubitului ei.

Cum nu se ştie cine este cu adevărat, bărbatul a venit cu mască pe fată, ochelari la ochi şi o pălărie pe cap pentru a nu fi recunoscut. Andrei a cerut-o de soţie pe Emily în faţa telespectatorilor.

“Încă sunt șocată! S-a întâmplat acum zece minute și cred că este cea mai frumoasă zi din viața mea. Eu am așteptat în martie, aprilie, mai, apoi am și uitat. Chiar nu mă așteptam. Noi am fost la bijuterier pentru că trebuia să îmi micșorez niște inele”, a declarat Emily, conform Wowbiz.ro.

“Ea avea un inel pe care și-l comandase singură și tuturor le spunea că e de la mine și apoi ne-am horătât să îi iau un inel, dar care să fie de la mine. Am ținut minte dimensiunea şi aia fost”, a spus şi iubitul fostei asistente de la Acces Direct.