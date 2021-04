S-au cuplat la Survivor România 2021? Ce concurenți și-ar petrece nopțile îmbrățișati, de fapt

Ziua și vestea la Survivor România. După sărutul dintre Roxana Ghiță și Andrei Dascălu, alți doi Războinici par să aibă o relație mai mult decât amicală. Ce concurenți și-ar petrece nopțile îmbrățișati, de fapt. Marius Crăciun a dat tot din casă, spre deliciul fanilor.

Se leagă o idilă la Survivor România? Fanii celui mai dur reality-show din Republica Dominicană au luat cu asalt rețelele de socializare, atunci când au aflat că între Albert și Maria de la Războinici s-a legat o frumoasă prietenie. După episodul în care Andrei Dascălu și Roxana Ghiță s-au sărutat pe plajă, iată că Războinicii sunt protagoniștii unei noi povești interesante.

Competiția nu duce lipsă de certuri, intrigi și dezvăluiri inedite, așa cum fanii au putut observa. În ultimul timp se pare că Albert Oprea și Maria Chițu s-au apropiat foarte tare, în special de când s-a reaprins scânteia războiului dintre Albert și Sorin Pușcașu, Maria fiind singura care i-a fost alături celui care a ieșit de opt ori la rând favoritul publicului la Survivor România.

Cei doi Războinici petrec foarte mult timp împreună, râd, glumesc, dorm împreună în camp, iar colegii lor de tabără cred că între Maria și Albert există ceva mai mult decât o frumoasă relație de prietenie, cei doi comportându-se precum un cuplu. Sorin a fost primul care a declarat, acum ceva timp, că Albert și frumoasa blondină și-ar fi format propria lor bisericuță în mijlocul grupului.

Deși deocamdată nici Maria nici Albert nu au confirmat faptul că ar exista o relație de natură amoroasă între ei, Războinicul s-a justificat cavalerește, spunând că el și blondina dorm apropiați pentru a se încălzi pe timp de noapte.

Vestea că Starlin a fost eliminat de la Survivor i-a șocat pe fanii Războinicilor. „Pantera” din Republica Dominicană a plecat cu fruntea sus, salutându-și toți colegii, din ambele echipe, cu excepția lui Albert Oprea și a Mariei Chițu, pe care baschetbalistul nu a vrut să-i îmbrățișeze. Care a fost motivul lui Starlin? A explicat chiar el, la Kanal D:

„Eu sunt o persoană care mereu a spus că în această competiție nimic nu e personal. Dar sunt extrem de real. Sunt chestii care nu s-au dat la televizor. În momentul în care am ieșit, am făcut ce am simțit. Toți colegii, în afară de Albert și Maria, au fost foarte afectați.

Ei au rămas cu mâinile la spate, în momentul în care tu rămâi cu mâinile la spate, de ce trebuie să mă duc eu la tine să te îmbrățișez. De multe ori când te trezeai, nu dădeai bună dimineața, despre ce vorbim. Nici eu, nici Sorin nu avem nimic personal cu Albert și Maria. În niciun caz nu mi-am dorit ca oamenilor să le fie milă de mine, indiferent de povestea mea de viață. Eu am vrut să arăt cum se luptă pentru o bucățică de pâine. Albert e din prima zi cu noi, iar asta e dureros”, a declarat Starlin de la Survivor România la emisiunea Ștafeta Mixtă de pe Kanal D.