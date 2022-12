S-au căsătorit în secret! Cântărețul și-a surprins iubita chiar de ziua ei

Fericire uriașă pentru celebrul cuplu. Cântărețul nu a mai vrut să aștepte și a decis ca la scurt timp după logodnă să se căsătorească cu aleasa inimii sale. Superbul eveniment a avut loc sâmbătă, 10 decembrie, chiar de ziua de naștere a miresei. Cine au fost nașii de cununie.

Îndrăgitul artist a decis să sfideze superstițiile legate de „marți, trei ceasuri rele” și a făcut un anunț ce a făcut furori în rândul fanilor săi.

După un divorț dureros, Alin Oprea a regăsit fericirea alături de frumoasa Medana, femeia pe care o consideră sufletul său pereche și persoana alături de care vrea să își trăiască tot restul vieții. La doar o săptămână de la momentul în care a fost cerută în căsătorie, în Italia, Medana a devenit, oficial, doamna Oprea.

Medana și Alin Oprea s-au căsătorit în mare secret sâmbătă, 10 decembrie, chiar de ziua de naștere a miresei.

„Ai grijă ce-ți dorești că s-ar putea să ți se întâmple. Când eram copil am avut un vis. Să devin muzician. De când am cunoscut-o pe Medana, am avut al doilea vis: să devină soția mea. Ambele visuri mi s-au materializat, așa că azi v-o prezint cu mare onoare și încântare pe frumoasa mea soție MEDANA OPREA”, a scris Alin Oprea pe Facebook.