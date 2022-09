S-a terminat „libertatea” lui Nicolae Dică, Gigi Becali preia conducerea FCSB după înfrângerea cu Farul. „Este și vina antrenorului. O să-i cer să schimbe” 

Gigi Becali s-a ținut de cuvânt doar o lună. I-a promis lui Nicolae Dică 15 etape de „libertate”, dar s-a răzgândit după ce FCSB a pierdut cu 3-1 duelul cu Farul. Patronul a intrat în direct la televizor și și-a „mitraliat” jucătorii și antrenorii. Omul de afaceri a cerut schimbarea sistemului de joc.

Gigi Becali i-a promis lui Nicolae Dică, când au semnat contractul, că-i dă „mână liberă” și că nu se va implica la echipă. În primele 15 etape! Înfrângerea cu 3-1 din meciul cu Farul Constanța a schimbat total datele problemei. Patronul FCSB a intrat în direct la televizor și a anunțat că antrenorul va trebuie să schimbe sistemul de joc.

„Cea mai mare greșeală și o să mă impun și o să-i cer să schimbe sistemul de joc. Nu se poate să câștigăm cu sistemul ăsta. Dacă joci 4-2-3-1, trebuie să joci cu doi mijlocași defensivi. Noi ce am jucat, 4-1-1-3-1? Dacă joci 4-3-3 e altceva, domini mijlocul terenului. Noi am avut 4-0-4-1. Dulca a fost zero, Olaru e inter, nu am avut jucător defensiv.

Mijlocul terenului dacă nu-l domini, poți să ai cinci de Messi și de Haaland, tot pierzi. Va juca 4-3-3, s-a terminat cu 4-2-3-1. Dacă vrei așa, joci și cu Oaidă, și cu Malcom. Dică va schimba asta la ordinul meu: 4-3-3! La revedere! Dacă ei nu pot să joace ce vrei tu, lasă-i să joace ce știu”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.