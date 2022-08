Nicolae Dică, mai dur decât Gigi Becali. „Voiam să fac trei schimbări în minutul 30”. Ce l-a înfuriat pe antrenorul FCSB la meciul cu Hermannstadt – VIDEO

Nicolae Dică a dat de pâmânt cu jucătorii lui după ce FCSB a reușit doar un egal pe teren propriu cu Hermannstadt 2-2. Antrenorul le-a reproșat că nu au abordat serios partida și a spus că a vrut să facă trei schimbări încă din minutul 30 al partidei.

Nicolae Dică a suferit pe bancă la meciul FCSB – Hermannstadt 2-2. Echipa lui a fost condusă de două ori pe teren propriu și a egalat în prelungirile partidei. Oaspeții au deschis scorul prin Butean în minutul 21, iar Dawa a egalat zece minute mai târziu. La pauză, Nicolae Dică a făcut patru schimbări, amintind de situațiile în care Gigi Becali ordona acest tip de mișcări, din fotoliul de acasă.

„Am făcut o partidă foarte slabă, nu mă așteptam, pentru că, imediat după jocul cu Viking, le-am atras atenția că ne așteaptă o partidă foarte grea, că trebuie să ne concentrăm pe campionat.

Din păcate, nu am reușit să-i fac să înțeleagă că e un adversar care ne poate pune probleme. Și așa a fost.

Voiam să fac trei schimbări din minutul 30, m-a oprit Vio (n.r.: secundul Viorel Tănase) și mi-a spus: «Stai calm». Am zis că fac la pauză, dar la pauză trebuia să schimb vreo 7-8. I-am schimbat pe cei 4, pentru a aduce un plus în atac, pentru că nu puneam probleme, nu am pus presiune, fără ocazii, nu făcusem nimic.

Dar din păcate, nici în a doua repriză nu am jucat bine”, a spus Nicolae Dică.