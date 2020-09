S-a măritat în secret! Ce vedetă de la noi s-a căsătorit cu producătorul ei muzical: ”Mi-am schimbat numele”

Veste bombă în showbizul românesc! O vedetă de la noi s-a căsătorit cu producătorul ei muzical, în mare secret. Despre cine este vorba?!

Laurette, căci despre ea este vorba, se bucură din plin de viaţă, în ciuda pandemiei de coronavirus. Dacă este să ne luăm după fotografiile postate pe Instagram, aceasta călătoreşte în locuri care mai de care mai speciale. De curând, însă, şi-a pus fanii pe gânduri după ce a anunţat că s-a căsătorit cu producătorul său muzical, în mare secret.

”De azi mi-am schimbat numele, dar în același timp vreau să-mi schimb și destinul. Am ales un om bun și minunat, care a fost mereu lângă mine, atât la bine, cât și la greu. Un om care merită toată iubirea și respectul meu. Un om care nu s-a lăsat bătut și a luptat din răsputeri să-i fiu alături, un om bun și credincios, de asta aveam nevoie”, a scris artista pe contul său de Instagram.

Dar asta nu e tot! Finalul textului i-a şocat pe admiratori, “Am glumit!”, motiv pentru care aceştia au ţinut să o taxeze pentru gluma făcută.

“Chiar am crezut, dar nu te descuraja, orice am are perechea lui. Într-o zi îţi vei găsi şi tu jumătatea. În viaţă, nimic nu este întâmplător”. “Nu mai sta cu capul în nori, coboară pe pământ”. “Serios? Ce glumă mai e şi asta?”, sunt doar câteva dintre comentariile lăsate de internauţi.