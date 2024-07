S-a mai stins o stea a cinematografiei. Actorul Bob Newhart a murit la vârsta de 94 de ani

Bob Newhart, un renumit actor de comedie american, celebru pentru umorul său bazat pe bâlbâieli și expresii faciale nemișcate, a decedat la vârsta de 94 de ani.

Actorul Bob Newhart s-a stins din viață în urmă cu o zi

Bob Newhart și-a câștigat faimă atât pe micile, cât și pe marile ecrane, fiind cunoscut în mod deosebit pentru rolurile sale în serialul de televiziune „The Bob Newhart Show”. Publicul din România l-a văzut și în apariții speciale în serialele „Young Sheldon” și „The Big Bang Theory”.

Jerry Digney a declarat că Newhart a murit joi dimineață în Los Angeles, după o perioadă de probleme de sănătate. Digney a caracterizat această pierdere drept „sfârșitul unei ere în comedie”, conform unui raport CNN. George Robert Newhart, cunoscut sub numele de Bob Newhart, a fost un celebru comediant și actor în filme și televiziune.

Născut pe 5 septembrie 1929 în Oak Park, Illinois, Newhart și-a început cariera profesională ca contabil și redactor de anunțuri publicitare. A pătruns în lumea televiziunii în 1958, colaborând la emisiuni precum „The Bob Newhart Show”, „The Dean Martin Show”, „The Ed Sullivan Show” și „The Judy Garland Show”.

Newhart este cel mai renumit pentru rolurile sale din serialele „The Bob Newhart Show” (1972-78) și „Newhart” (1982-90), ambele avându-l în centrul atenției pe personajul său emblematic. În „The Bob Newhart Show”, el juca rolul unui psiholog din Chicago, Bob Hartley, care interacționa cu pacienți excentrici. A câștigat popularitate inițială cu albumul său de comedie din 1960, „The Button-Down Mind of Bob Newhart”.

A fost în topul Billboard, peste Frank Sinatra, Nat King Cole și Harry Belafonte

Acest album a avut un impact imens, devenind unul dintre cele mai vândute albume ale anului. A dominat topul Billboard timp de 14 săptămâni și a câștigat mai multe premii Grammy, depășindu-i pe Frank Sinatra, Harry Belafonte și Nat King Cole în competiția pentru titlul de Albumul anului.

Urmat de succesul albumului inițial, „The Button-Down Mind Strikes Back!” a ajuns de asemenea pe primul loc. Newhart a fost o prezență constantă în emisiuni de comedie și talk-show-uri, fiind adesea gazda „Tonight Show”. Deși nu s-a retras complet, a continuat să apară pe micile ecrane în ultimele decenii, în serialele „Young Sheldon” și „The Big Bang Theory”. În cariera sa cinematografică, a avut roluri în filme precum „Hell’s for Heroes” alături de Steve McQueen, „Hot Millions” cu Peter Ustinov și Maggie Smith, „On a Clear Day You Can See Forever”, „Cold Turkey”, „Catch 22”, „Elf”, „First Family” și „In & Out” cu Kevin Kline.