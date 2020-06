S-a iubit cu milionari, dar acum este singură. Ce spune Ramona Gabor despre un nou iubit

Ramona Gabor este bucuroasă în aceste zile, pentru că Dubaiul a relaxat condițiile impuse de pandemia de coronavirus. Pe de altă parte, vedeta recunoaște că este singură în această perioadă, după cum tot singură a fost și în perioada de izolare.

Ramona Gabor este singură. Ce spune vedeta despre un nou iubit

Dubaiul a relaxat condițiile impuse de epidemia de COVID-19, astfel că oamenii pot ieși pe străzi fără declarație, până în ora 22:00. De asemenea, restaurantele au rămas închise, iar mallurile primesc vizitatori. Ramona Gabor care locuiește acolo a apovesitt tot ce se întâmplă în statul arab, dar și cum îi este cu viața sentimentală. Oamenii au ieșit din izolare în Dubai, dar luptă cu epidemia der

”Da, suntem liberi să ieșim, trebuie doar să purtăm o mască și să păstrăm distanța socială. Putem ieși fără foaie de deplasare până la 10 seara, iar între 10 seara și 6 dimineața nu avem voie să umblăm pe străzi. Restaurantele sunt deschise, mall-urile sunt deschise, însă sunt tot felul de reguli: spre exemplu, restaurantele folosesc tacâmuri și farfurii de unică folosință, iar dacă vrei să faci shopping, nu ai voie să probezi ceea ce cumperi. Dar e OK, nu mai simt că suntem în izolare”, a declarat Ramona Gabor.

Ramona Gabor, singură în izolare

Ramona Gabor a fost nevoită să petreacă singură izolarea. ”Zilele din viața mea de izolare s-au desfășurat absolut normal, cu excepția ieșirii din casă. Meditație, sport, gătit, lucru pe calculator la niște proiecte interesante, Netflix, citit, cursuri online. A fost o perioadă pe care am folosit-o în avantajul meu.

Nu deseori avem ocazia să beneficiem de atât de mult timp liber, așa că am profitat. Ce ți-a lipsit cel mai mult, de ce ți-a fost dor? Să fiu sinceră, nu știu dacă mi-a lipsit ceva în mod special. Mi-ar fi plăcut să pot călători, însă știind că nu se poate, nu am avut neapărat un sentiment de dor. Sunt o fire pozitivă, indiferent de ce se întâmplă în viață, mă adaptez rapid și iau lucrurile exact așa cum sunt”, a mai spus Ramona Gabor.

Ramona Gabor nu are niciun fel de regrete

Vedeta a recunoscut că a avut multe propuneri de cerere în căsătorie și le-a refuzat pe toate. ”Am avut multe propuneri de a mă căsători, chiar foarte multe, dar nu regret că am refuzat, chiar dacă acum, la 31 de ani, sunt singură. Simt că totul se întâmplă la momentul potrivit, nu sunt nerăbdătoare. Eu gândesc pozitiv și încerc să trăiesc viața la timpul prezent, nu fac scenarii. Sunt împăcată cu deciziile luate, nu îmi place să am regrete”, a mai spus Ramona Gabor.