S-a întâmplat cu televiziunea care a transmis meciul lui FCSB. Este pentru prima oară în istorie

Televiziunea, în general, se bazează pe audiențe și pe punctele de rating. Cel mai simplu mod de a face audiețe este sportul, și în special meciurile fotbal. Astel se face că televiziunea fuge după contracte de fizuare a acestor evenimente sportive, la nivel mondial. Look Plus a reușit un record de aundiențe aseară, la meciul FCSB-ului din Europa League.

S-a întâmplat cu televiziunea care a transmis meciul lui FCSB

Cei care au stat cu ochii pe rating-uri, cei de la paginademedia.ro, au fost cei care au constatat recordul de audiențe făcut de postul Look Plus. Meciul dintre FCSB și Backa Topola, din cadrul Europa League, le-a adus acestora puncte de rating importante. Este recunoscut faptul că interesul este mare când vine vorba de FCSB, echipa patronată de Gigi Becali. Iar meciul de aseară a dovedit asta, încă odată, dacă mai era nevoie, că este așa.

Este pentru prima oară în istorie

Meciurile FCSB-ului fac audiență pentru televiziunile din România. Postul care a transmis meciul de infarct al FCSB-ului, Look Plus a atins un record istoric. Conform celor de la paginademedia.ro, a seară a avut cel mai bun loc în clasamentele de audiență.

Conform datelor verificate, la nivel național, Look Plus a ajuns pe locul trei, având aproximativ 386.000 de telespectatori. Aceleași date arată că pe segmentul urban, Look Plus a strâns, în medie, 254.000 de telespectatori, care s-au uitat la meci. Pe partea de comercial, datele arată că segmentul tânăr a dus Look Plus pe locul doi, ca puncte de rating. Astfel că postului i s-a atribuit o cotă de share de 14.9%.

Meciul de infarct a bătut recordul de audiențe la Look Plus

Reamintim că aseară, în Turul 2 al Europa League, FCSB a reușit, dramatic, să se califice în fața sârbilor de la Backa Topola. Meciul s-a încheiat dup 120 de minute egal, 6 -6. Deznodământul final a fost la loviturile de departajare, unde FCSB a câștigat cu scorul de 5-4 la penalty-uri.

Meciul, la cote înalte de tensiune, le-a adus celor de la Look Plus un record de audiențe, urcând-ui pe locul trei la nivel național. Pe segmentul comercial, așa cum spuneam, a ajuns pe locul doi, după PRO TV.

Cu un lot plin de probleme și un 11 improvizat, FCSB a reușit calificarea în Turul 3. Săpătmâna viitoare echipa lui Gigi Becali va juca împotriva celor de la Slovan Liberec, pe teren propriu. Cehii de la Slovan Liberec au trecut cu 5-1, tot în Turul 2, de cei de la Riterai, din Lituania.