„S-a dezlănțuit iadul pe gazon”. Scandal violent la un meci de fotbal din Turcia – FOTO & VIDEO

Scandal la un meci de fotbal din Turcia. Duelul dintre Bursaspor și Amedspor, din liga a treia turcă, a fost întrerupt, după ce fanii echipei gazdă au aruncat cu obiecte din tribună. Mai mulți jucători au fost loviți, iar ministrul de interne a anunțat că a fost declanșată o anchetă.

Conflict violent la meciul Bursaspor și Amedspor, din liga a treia turcă. Fanii au strigat sloganuri anti-kurde și au aruncat cu obiecte pe teren. Mai mulți jucători ai echipei vizitatoare au fost loviți, iar meciul a fost întrerupt. Oficialii clubului Amedspor au postat mai multe fotografii și filmulețe pe rețelele sociale, ca să arate amploarea scandalului, și au transmis că a fost vorba de o „provocare”.

Never-ending Turkish racism against #Kurds : Supporters of the Turkish soccer team Bursaspor are throwing knives, bullets and water bottles onto the pitch before the match against #Amedspor started while chanting racist slogans against Kurds #TwitterKurds pic.twitter.com/tpzk0am8dG

În ciuda violențelor de pe stadion, meciul a fost reluat după câteva minute și a fost câștigat de Bursaspor cu 2-1.

A football match does not stop the Turkish nationalists from showing their true colours towards Kurds. This is how Kurds are treated in Turkey people. This was in todays match between Turkey’s Bursaspor and Kurdistan’s Amedspor. Yes I said Kurdistan, cry. pic.twitter.com/aAldDXDrc9

— Haks ☀️ (@iAmHaks) March 5, 2023