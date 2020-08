S-a despărțit de noua iubită? Gabriel de la Puterea Dragostei rupe tăcerea

După o relație cu Daiana și câteva tatonări cu Ramona de la ”Puterea Dragostei”, revenit acasă, la Rovinari, Gabriel și-a găsit iubirea. Recent, acesta i-a trimis partenerei un mesaj video printr-o rețea de socializare, demonstrând astfel că are o relație serioase.

Abia ieșit din finala sezonului 2, fostul concurent de la ”Puterea Dragostei” și-a deschis sufletul pentru fani într-un interviu pentru wowbiz.ro și a vorbit despre cum îi merge cu dragostea.

Gabriel vrea să participe la ”Survivor”, după ce Iancu Sterp, de asemenea fost concurent la ”Puterea Dragostei”, și-a testat limitele în Dominicană, ajungând chiar până în finala show-ului.

„M-am înscris la Exatlon încă din primul an, dar nu a fost să fie. Am dat probe, mi s-a spus că sunt ok, dar atunci nu s-a concretizat nimic. Mi-a părut rău că nu am putut ajunge acolo, ar fi fost o provocare a vieții mele. Însă, încă mai cred că am șansa mea, de aceea, voi încerca la noul sezon Survivor! De data aceasta, sper să fie cu noroc”, a povestit finalistul de la ”Puterea Dragostei”.