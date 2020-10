S-a descoperit care este cea mai eficientă mască anti-covid. Specialiștii au făcut anunțul categoric

S-a descoperit care este cea mai eficientă mască anti-covid-19. O echipă a Universităţii din Tokyo a demonstrat, în urma unui experiment, cum pot preveni măştile sanitare infectarea cu coronavirus. Astfel, potrivit studiului, protecţia este mai mică în cazul produselor din pânză, comparativ cu cele chirurgicale.

Cât de eficiente sunt măștile de protecție împotriva coronavirusului. Specialist: ”Să nu avem prea multă încredere în măşti”

Un studiu făcut de cercetătorii japonezi demonsteză că cele mai eficiente măști de protecție împotriva infecătării cu virusul ucigaș sunt măștile chirurgicale.

Cele din pânză au o eficiență mai mică de protecție împotriva coronavirusului. Un experiment a demonstrat că măştile sanitare sunt eficiente pentru a evita infectarea, dar nu în totalitate.

Este primul experiment de acest gen

Potrivit declaraţiilor acordate postului public de televiziune NHK de Yoshihiro Kawaoka, de la Institutul de Ştiinţe Medicale al Universităţii din Tokyo, nu s-au realizat anterior alte experimente similare în cadrul cărora să se folosească virusuri aedevărate.

Experimentul a constat într-un simulator de infecţie cu virusul SARS-CoV-2 care a fost confecționat din două capete de manechine plasate în faţa unei vitrine.

Virusul împrăștiat de un spray și un ventilator

În cazul unuia dintre acestea, s-a folosit un spray pentru a împrăştia virusul, iar pentru celălalt, un ventilator care a imitat respiraţia umană.

Receptorul care a fost protejat cu o mască din pânză a avut o reducere cuprinsă între 20 şi 40 % din absorbţia virusului şi între 47 şi 50 % în cazul măştii chirugicale obişnuite.

Cea mai eficientă, o mască foarte scumpă

Cea mai eicientă a fost o mască foarte scumpă cum sunt purtate de cadrele medicale. Astfel, cu o mască N95, purtată așa cum trebuie, reducerea a fost cuprinsă între 79 şi 90 %.

De asemenea, când emiţătorul a folosit o mască din pânză sau chirugicală de unică folosinţă, reducerea contagierii în cazul receptorului a fost de peste 70% pentru ambele cazuri, comparativ cu masca N95 plasată în mod corect, care a beneficiat de o protecţie de aproape 100 %.

Masca de protecție nu asigură protecție totală împotriva virusului ucigaș

Indiferent de caz, Yoshihiro Kawaoka, şeful echipei care a condus experimentul, a avertizat că folosirea măştilor faciale nu evită complet infectarea cu noul coronavirus.

„Important este să nu avem prea multă încredere în măşti„, a precizat Yoshihiro Kawaoka.

Cum purtam corect masca de protectie

”1. prima data ne spalam bine pe maini cu apa si sapun, cel putin 20 de secunde sau, daca acest lucru nu este posibil, curata bine mainile cu o solutie pe baza de alcool, cum ar fi dezinfectantul de maini PharmaLife Med;

2. prinde masca cu ambele maini tinand-o de elementele de prindere (bride) si pozitioneaz-o cu partea colorata spre exterior, tinand cont ca banda pentru nas (mai rigida) sa fie in partea de sus (acesata banda are rolul de a impiedica alunecarea mastii);

Cum se poziționează masca de protecție pe față

3. aranjeaza masca de protectie pe fata in asa fel incat sa iti acoperi barbia, gura, nasul si obrajii si prinde-o de urechi sau leag-o la spate cu doua funde bine stranse;

4. este bine sa nu atingi masca pana in momentul in care o vei scoate; este recomandat ca masca sa nu se atinga in timpul purtarii;

Când trebuie schimbată masca de protecție

5. masca trebuie schimbata o data la 4 ore sau cand s-a umezit ori deteriorat;

6. dupa ce ti-ai scos masca, nu o refolosi, daca este de unica folosinta (nu se recomanda reutilizarea mastilor medicale), arunc-o intr-un cos cu capac si igienizeaza-ti din nou mainile”, informează medlife.ro.