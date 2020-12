S-a aflat suma pentru care se bat Pepe și Raluca Pastramă. Averea celor doi este din altă lume

Pe ce sumă se bat încă soții Pascu? Pepe și Raluca Pastramă au strâns o avere considerabilă în anii în care au format un cuplu. Despre ce sumă e vorba?

Pepe și Raluca iau decizii pe bandă rulantă care susțin o despărțire definitivă, deși fanii cuplului au continuat să spere până în ultima clipă la o împăcare. Cei doi au scos săbiile și se luptă acum pentru o vilă luxoasă și două mașini scumpe, după ce ieri Raluca a vizitat Tribunalul din București pentru a se asigura că grădinița rămâne la ei, cu toate că s-a făcut în fosta locuință a părinților ei și cu ajutor financiar și din partea artistului. În momentul divorțul anunțat de Pepe, fostul jurat de la Next Star le-a spus fanilor că depărțirea de mama fetițelor lor va fi pe cale amiabilă.

Conform cancan.ro, bruneta a deschis o acțiune în instanță împotriva lui Pepe pentru a putea obține un ordin de restricție, ulterior a renunțat. Acum, cele două vedete se luptă aprigă pentru avere. Mașinile pe care le au la comun sunt: un Porsche Macan, în valoare de aproximativ 65.000 de euro și un BMW 420D XDRIVE, în valoare de aproximativ 30.000 de euro.

Miza o reprezintă totuși o vilă din Pipera pe care tatăl verișoarei soțului lui Brigittei Sfăt, care e evaluată la aproximat 400.000 de euro. Niciunul din ei nu vrea să renunțe la locuință și sunt deciși să meargă pânâ-n pânzele albe pentru a o obține.

”Vreau să fac un anunț extrem de important pentru mine și cred că și pe pentru voi. E trist, dar e adevărat. Eu alături de Raluca nu vom mai parcurge același drum, mai exact vom divorța în curând. Este o decizie asumată, mai exact nu am avut încotro. A hotărât să pună punct relației. În momentul de față nu mai locuim împreună de mai bine de două săptămâni. Dar, de când a hotărât acest lucru, după toate cele discutate și multe încercări de împăcare, ne înțelegem foarte bine. Chiar ne înțelegem foarte bine, pentru că am înțeles niște lucruri și eu și ea. Nu mai există tensiuni, ne-am asumat această separare și vrem să ne creștem frumos copiii, vrem să avem o comunicare bună pentru educația lor. (…) Suntem doi oameni maturi, ne asumăm. În momentul de față, fiind de comun acord, vom merge la notar și nu există nici un fel de proces, litigii sau alte speculații. Din punctul meu de vedere, nu există un motiv major, un motiv real, dar, dacă nu se mai poate, nu se mai poate. Am încercat, am făcut tot posibilul”

Pepe