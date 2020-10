S-a aflat suma colosală pe care Mirel Rădoi o ia de la FRF. Nu își va mai face griji pentru bani, niciodată

Mirel Rădoi are un contract cu FRF până la finalul preliminariilor pentru Mondialul din 2022. Astfel, Mirel Rădoi, vede prezența pe banca naționalei ca pe o provocare personală foarte importantă și o șansă de a oferi României o echipă de turneu mondial, după 24 de ani.

S-a aflat suma colosală pe care Mirel Rădoi o ia de la FRF

De altfel, nu salariul sau bonusurile promise în cazul unei calificări îl țin pe Mirel Rădoi la Federație. Mirel Rădoi a vorbit deschis despre ideea de a renunța la postul său în cazul unei serii de rezltate negative, dar și în eventualitate în care ar simți că nu se mai potrivește cu ”vibe”-ul venit din vestiar. Asfel, indiferent dacă își atinge obiectivul de la națională sau nu, acesta plănuiește să-și continue munca la un club din 2022.

Ce opțiuni are Mirel Rădoi

Și chiar are de unde să aleagă. Potrivit informațiilor obținute de www.sport. ro din zona arabă, Mirel Rădoi are în orice moment opțiunea de a prelua o echipă din Golf. Astfel că mai multe cluburi sunt în continuare interesate de el, cu toate că Mihai Stoichiță, directorul tehnic al Federației, spusese recent că propunerile pentru Rădoi aparțin trecutului. Astfel fostul căpitan al Stelei are cota excelentă în Arabia Saudită. Emiratele Arabe și Qatar, încă din vremea în care era jucător. Iar performanța fantastică de la Euro U21 din 2019, unde a ajuns până în semifinale, i-a deschis porțile și spre un contract de milioane ca antrenor. Mirel Rădoi este plătit cu suma de 250.000 de eur pe an de FRF.

Selectionerul în vârstă de 39 de ani crede în continuare în obiectivele asumate la naționala României și respinge pentru acest moment orice negociere cu cluburile interesate. Pentru Mirel Rădoi urmează ultimele 4 jocuri din grupele Nations League, apoi startul în preliminariile Mondialului. România își va afla adversarii din grupa de calificare în luna decembrie, la Nyon. Un parcurs cât mai bun Nations League este esențial însă pentru un traseu mai ușor spre Qatar 2022, așadar România trebuie să-și revină rapid după eșecul cu Islanda și să dea tot pentru puncte contra Norvegiei, duminică, ora 19:00 pe Pro TV, și a Austriei, miercuri, ora 21:45, la Pro TV.

Mirel Matei Rădoi s-a născut la data de 22 martie 1981, Drobeta-Turnu Severin și este un fost jucător român de fotbal care și-a petrecut majoritatea carierei la FC Steaua București. În prezent, Mirel Rădoi este antrenorul principal al echipei naționale de fotbal a României.