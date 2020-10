Mirel Rădoi a spus adevărul despre eșecul din Islanda. De ce nu a câștigat România, de fapt

Aseară, în capitala islandeză, Mirel Rădoi și elevii săi au pierdut șansa calificării la un nou turneu final european. Cu mari diferențe în cele două loturi, Islanda s-a impus cu un scor avantajos pentru echipa gazdă.

Aseară, de la ora 21:45, pe o vreme rece în capitala Islandei, Mirel Rădoi și elevii săi au pornit meciul cu speranța unei calificări la EURO 2021. Din păcate diferența de calitate în joc s-a văzut, chiar dacă Islanda venea cu o echipă, relativ, îmbătrânită. Diferența s-a văzut la omogenitatea echipei dar și la statura jucătorilor.

Cu spații închise în fața careului de 16 metri, Mitrță, Alibec și ceilalți jucători români au reușit cu greu să se apropie de poartă. Islandezi după numai 16 minute de joc aveau să înscrie primul gol, prin cel mai valoros și titrat jucător. Gylfi Sigurdsson, jucătorul de 40 de milioane de lire sterline al celor de la Everton, deschidea scorul.

Cu o apărare improvizată, pe ultima sută de metri, Mirel Rădoi a sperat că nu va lua gol atât de repede. Din păcate acest lucru s-a întâmplat, dar pe o greșeală tactică a întregii apărări. La conferința de presă selecționerul Naționalei a recunoscut că elevii săi au început stângaci și cu teamă.

”Din păcate, nu am scăpat de ce ne-a fost frică, să nu luăm gol în primele 15 minute. Am început previzibil, lent, nu am găsit spații. Îi știam că sunt puternici, că ne vor bloca și că vor specula spațiile libere.”, a declarat Mirel Rădoi la conferința de presă.