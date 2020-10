S-a aflat secretul familiei Măruță. Cum își educă Andra copiii, de fapt. E genial!

Dincolo de ceea ce înseamnă carieră și celebritate, Andra și Cătălin Măruță, care formează cea mai iubită familie de artiși din România, sunt acasă doar mami și tati. David și Eva îi fac cei mai fericiți părinți, călcându-le ușor pe urme. Cei doi se lasă filmați și pozați, ba chiar sunt dezghețați și își doresc să fie mai mereu în vizorul unei camere de luat vederi. Însă, până ca micuții să ajungă în vizorul publicului, au existat unele ”conferințe” între cei doi părinți. Despre discuțiile din familie legate de expunerea copiilor și educația pe care le-o oferă a vorbit Andra, într-un interviu pentru revista VIVA!.

Familia Măruță a realizat încă de la bun început că ar fi aproape imposibil să-și țină micuții departe de presă, așa că a găsit o modalitate de a-i expune, dar cu precauție. Celor doi copii le este permis să aibă conturi pe rețelele de socializare, pe Instagram și Youtube, cât și ședințe foto, dar totul sub ochii vigilenți ai părinților, care îi controlează constant.

„Ne-am hotărât când ei erau mici să îi protejăm în acest fel. Am vrut să de ținem numele paginilor lor pentru a ne asigura că nu le ia cineva cu rele intenții. Apoi, știind cât de expuși suntem, ne-am asumat că vor apărea de mici în presă sau în social media, dar am vrut să se întâmple cum și cât vrem noi. Așa putem să îi monitorizăm, să îi ajutăm, să îi protejăm”, a spus Andra pentru sursa menționată.

Deși munca lor este mai mult o joacă, lucrurile merg precum spune proverbul: „după muncă și răsplată”. David și Eva își câștigă singuri banii, dar Andra are grijă să le insufle și alte calități: îi învață să nu facă excese și să ofere celor nevoiași.

„Educația financiară este o temă foarte complicată și ne-am propus să o abordăm de când ei sunt foarte mici. Noi nu am crescut în familii în care totul era posibil și accesibil, am și muncit de la vârste fragede și am apreciat tot ce ne-au oferit părinții noștri. Asta se vede și acum, nu facem excese, nu cheltuim toți banii câștigați, nu ne îndatorăm ca să ne satisfacem orice dorință.

Ne dorim ca și ei să crească știind diferența dintre dorință și nevoie și să știe cât e nevoie să muncești pentru a avea rezultate, fie ele financiare sau de alt fel. Asta nu înseamnă că nu le cumpărăm lucruri, dar le explicăm mereu ce înseamnă asta, de unde vin banii și cum îi folosim. În plus, îi învățăm să doneze, să dea jucării și haine, să se gândească și la alții care sunt mai puțin norocoși”, a mai povestit cântăreața.