S-a aflat cine sunt câștigătorii Te cunosc de undeva sezonul 19. Mare surpriză la Antena 1

Ei ar fi câștigătorii Te cunosc de undeva sezonul 19, potrivit informațiilor vehiculate în spațiul public. Au demonstrat că au nu doar talent, ci și voci foarte bune, cu care au cucerit jurații și oamenii din sală. Dacă zvonurile se dovedesc a fi adevărate, cuplul nu ar fi la prima victorie, cei doi parteneri de scenă câștigând același premiu și în anul 2022.

Finala concursului Te cunosc de undeva sezonul 19 va avea loc sâmbătă, 24 iunie, ediție în care spectatorii vor putea afla cine va câștiga trofeul, precum și premiul cel mare, în valoare de 15.000 de euro. Transforming show-ul de la Antena 1 s-a impus deja prin audiență, astfel încât nu există urme de îndoială că românii așteaptă cu sufletul la gură verdictul final.

Ca în fiecare an, emoțiile vor copleși pe toată lumea. În ultima ediție a concursului, jurații, dar și spectatorii au fost profund emoționați de prestațiile echipelor de pe scenă. WRS și Emilian, Nicole Cherry, Juno, CRBL, Radu Țibulcă, ADDA și Radu Bucălae sunt cei care vor concura în finala Te cunosc de undeva sezonul 19.

Cine va câștiga trofeul și premiul în bani de la Antena 1 în mod oficial, rămâne de văzut. Cert este că, potrivit celor mai recente informații vehiculate în spațiul public, echipa victorioasă este deja cunoscută. Detaliul a fost dezvăluit pe pagina de Instagram Vipere Vesele. De-a lungul anilor, administratorul contului cu pricina, care nu este cunoscut românilor, a făcut publice tot felul de informații ce s-au dovedit a fi reale.

Pe contul de Instagram Viperele Vesele a fost anunțat faptul că WRS și Emilian ar urma să câștige finala Te cunosc de undeva sezonul 19. Dacă se va întâmpla astfel, cei doi concurenți vor obține a doua victorie la transforming show-ul difuzat pe micile ecrane de Antena 1. Vedetele au mai câștigat trofeul și premiul cel mare și în luna decembrie a anului 2022.

În ultima ediție a transforming show-ului Te cunosc de undeva sezonul 19, WRS și Emilian au pregătit pentru jurați și spectatori un spectacol inedit. Finaliștii s-au antrenat din greu pentru gala concursului difuzat de Antena 1. Mihai Petre i-a apreciat pe concurenți, susținând că au ajuns să fie naturali „studiind o referință, ceea ce este o abilitate fantastică”.

WRS a primit o provocare în plus la ultima ediție de la Te cunosc de undeva sezonul 19, chiar din partea colegului său de scenă, Emilian. Totul a pornit de la referința pe care ruleta le-a oferit-o: melodia „They Dont Care About Us”, lansată de Michael Jackson.

„Sunt niște chestii pe care trebuie să le repeți mult ca să îți intre flow-ul… Emilian n-avea nimic. (…) Ne-am luat o sală de dans extra ca să repetăm și a venit, după ce a stat două zile încontinuu pe YouTube la «How to dance like Michael Jackson (n.r.: Cum să dansezi ca Michael Jackson)». Își gândise fiecare pas, vă jur! Eu am rămas: «Trebuie să țin pasul cu ăsta acum». Este extraordinar, felicitări, ești tare rău!”, i-a spus WRS lui Emilian.