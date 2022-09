Ce spune WRS despre jurații de la „Te cunosc de undeva”. De cine îi este cel mai frică, surpriză mare. VIDEO EXCLUSIV

Andrei Ionuț Ursu alias WRS, artistul care a reprezentat România în acest an la Eurovision, și Emilian, fost concurent X Factor, fac echipă în cel de-al 18-lea sezon „Te cunosc de undeva”, care va avea premiera pe 10 septembrie la Antena 1. Într-un interviu savuros acordat pentru Impact.ro, cei doi concurenți ne-au povestit despre provocările pe care le întâmpină pe scena transformărilor, care se mai lasă și cu incidente, dar și despre temerile pe care le au în legătură cu doi dintre jurații emisiunii. Ce spune WRS despre jurații de la „Te cunosc de undeva”.

Care sunt primele impresii de la „Te cunosc de undeva”? Sunteți pentru prima dată pe scena transformărilor.

WRS: Da, suntem prima oară pe scena transformărilor și am ajuns la majorat, când se pot face prostii! E foarte plăcut. Am fost foarte mândru că am fost ales să fac parte din acest format, pentru că îmi doream foarte mult: cu tot machiajul, cu cântatul, dans și așa mai departe. Era fix emisiunea de la noi din România în care îmi doream să fiu (se face referire la emisiunea Te cunosc de undeva – n.r.).

Emilian: Pentru mine, cel mai incitant este că avem niște provocări care ne scot total din zona de confort și trebuie să facem și niște personaje, la fel, total diferite de felul în care suntem noi. E foarte incitant să poți să faci acel personaj, dacă îți mai și iese, e extraordinar!

Vă pricepeți să mergeți pe tocuri cui, de exemplu?

WRS: Am fost forțați să învățăm! Au avut 12 cm aproape cu platformă. Nu neapărat de mers, de dansat 2 minute și cântat în același timp, epilați peste tot, o să vedeți!

Emilian: A fost o experiență!

WRS: Foarte amuzant cumva, eu mai dansasem înainte, ca dansator, am mai fost pus să fac asta, dar Emilian, săracul…

Emilian: Dar eu, Dumnezeu cu mila! Vai de capul meu!

WRS: Cât am râs, nu vreți să vedeți cât am râs!

Au existat și incidente?

Emilian: Eu m-am împiedicat ca o proastă, pardon de expresie, când a fost ruleta, pentru că mă emoționasem de la ruletă și am vrut să fiu o divă. Am făcut o din aia așa și am zis că de fapt a fost o schemă și m-am redresat. Nu am căzut chiar de tot, dar oricum glezna mea a avut de suferit un pic.

WRS: Și mie a început să îmi sângereze un deget de la picior din cauza tocurilor, asta e.

Care este cel mai drastic jurat? Care vă critică prestația cel mai mult?

Emilian: Cred că până acum au fost foarte balansate lucrurile. Când am luat 12 de la cineva, poate am luat la un moment o notă mai mică și tot așa. Nu cred că a fost cineva care să ne dea la gioale.

WRS: Și partea bună e că nu prea am fost criticați. Noi chiar ne dăm acolo interesul, lucrăm la momente foarte mult.

Emilian: Am luat și primul 5, trebuie să recunoaștem că am luat un 5 la un moment dat.

WRS: Fiind fost dansator, mie îmi e cel mai teamă de Andreea Bălan și lui îi este cel mai teamă de Ozana Barabancea, pentru că eu sunt foarte tehnic pe coregrafie, el este foarte tehnic pe cântat. Și cumva punem la suflet așa când ne spune că nu am făcut bine.

Până acum care a fost feedback-ul din partea Andreei și din partea Ozanei?

WRS: Nu putem să spunem, trebuie să vă uitați la emisiune să vedeți!

Emilian: Nu putem să dăm din casă! Ne pare rău!

WRS: Până acum am făcut niște momente foarte bune, însă am și greșit. Trebuie să învățăm, e primul nostru proiect de televiziune.

Emilian: E o emisiune cu sare și piper! O să vedeți de toate!

Dar voi, de unde vă cunoașteți? Sunteți prieteni sau doar colegi?

Emilian: Acum ne-am și împrietenit. Până acum ne cunoșteam cumva din online și ne-am mai întâlnit cumva în alte contexte la HaHaHa Production. Nu ne-am cunoscut direct sau nu am interacționat foarte mult înainte. Tu ai zis că m-ai cunoscut de la X Factor, eu te știam din fostul proiect de la HaHaHa Production. Acum punându-ne unul lângă altul, ne-am dat seama și cât de diferiți suntem și cât de asemănători suntem în alte privințe și tot așa. Facem o echipă foarte frumoasă, pentru că ne completăm foarte bine