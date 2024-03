S-a aflat cine ar urma să plece din competiția Survivor All Stars. Surpriza sezonului pentru fani

Situația se complică în jungla din Republica Dominicană. S-a aflat cine ar urma să plece din competiția Survivor All Stars. Se anunță o ediție dificilă pentru cei din echipa Faimoșilor, Războincii le-ar putea da toate planurile peste cap.

Pe măsură ce finalul competiției ce a strâns cei mai buni concurenți din toate sezoanele Survivor România se apropie de final, situația devine tot mai complicată în jungla din Republica Dominicană. Calculele celor două echipe pot fi date peste cap de adversari, imprevizibilul joacă un rol esențial.

Norocul pare că a ajuns la final pentru Faimoși, după o săptămână roșie, ei vor pierde jocul pentru imunitate, ceea ce înseamnă că vor fi nevoiți să facă nominalizări și să se despartă de un membru al tribului.

Singura care va sta fără emoții la consiliu este Ștefania Ștefan, care a reușit să câștige imunitatea individuală. Sunt șanse mari ca faimoasele trimise la duel să fie Ana Pal și Alexandra Ciomag, însă calculele echipei roșii ar putea fi date peste cap de războinici, care ar putea folosi „dintele” de imunitate pentru a salva un Faimos, așa cum au făcut famoșii la consiliul precendent.

Dacă s-ar întâmpla asta, Zannidache s-ar putea autopropune la duel, pentru a garanta eliminarea faimosului dorit. Evident, nu este exclus ca deznodământul duelului să fie unul surprinzător, iar Zanni să plece din competiția Survivor All Stars.

Te-ar putea interesa și: Război şi iubire la Survivor All Stars. De la certuri crunte între concurenţi, la dragoste arătată la TV. Gestul făcut de Zanni faţă de Alexandra Duli

Mai există însă un membru al echipei Faimoșilor care este acum în pericol de eliminare. Ana Porgras acuză mari probleme medicale, specialiștii au decis ca ea să nu participe la probe. Rezultatele testelor ar putea să o forțeze să plece din competiție.

Săptămâna trecută, un războinic a ajuns la spital. Alex Delea a fost luat cu ambulanța din junglă, după ce s-a accidentat la genunchi.

„Aveam noi un duel între băieți, care aleargă mai repede, și nu cred că era momentul. Era întuneric, pietriș, nu vedeai nimic. Tot am zis să băgăm un sprint și m-am cam împiedicat la final și mi-am spart genunchiul, am căzut cu genunchiul pe o piatră ascuțită. Îmi pare foarte rău și mi-e frică tare”, a explicat Alex Delea, de pe patul de spital, la Survivor All Stars.