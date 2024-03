Tensiuni la Survivor All Stars. Ambulanța a ajuns de urgență: “Mi-e frică tare!”

Momente de panică la Survivor All Stars. Un concurent iubit de români aa avut nevoie de îngrijiri medicale. Din păcate, nu se știe dacă va mai putea să continue competiția solicitantă.

Clipe cumplite la Survivor All Stars

Alex Delea, căci despre el este vorba, a fost transportat de urgență la spital, după ce s-a accidentat grav la Survivor All Stars. Concurentul le-a dat emoții telespectatorilor când au văzut că acesta s-a lovit destul de rău. Războinicul a trebuit să fie dus cu ambulanța la cea mai apropiată unitate medicală.

În ediția din 21 martie 2024, Alex Delea a suferit o accidentare urâtă la Survivor All Stars. Din cauza asta, concurentul a fost transportat de urgență cu ambulanța la spital. Declarațiile acestuia i-a speriat și mai tare pe fani, spunând că „îi e frică tare”.

Amintim că Maria Chițu a fost eliminată de la Survivor All Stars. Concurenta a părăsit competiția după ce a pierdut la duelul eliminatoriu, în fața Alexandrei Duli.

Alex Delea s-a accidentat grav

În urma consiliului tribal, Alex Delea și alți concurenți s-au gândit să facă o întrecere, fără să ia în calcul faptul că vizibilitatea era redus și terenul cu pietriș. Decizia l-a costat scump pe Războinic! Fiind întuneric și pietriș pe jos, concurentul s-a împiedicat și s-a accidentat grav.

Potrivit spuselor sale, a căzut cu genunchiul pe o piatră ascuțită și a simțit cum „i s-a spart genunchiul”:

„Aveam noi un duel între băieți, care aleargă mai repede, și nu cred că era momentul. Era întuneric, pietriș, nu vedeai nimic. Tot am zis să băgăm un sprint și m-am cam împiedicat la final și mi-am spart genunchiul, am căzut cu genunchiul pe o piatră ascuțită. Îmi pare foarte rău și mi-e frică tare”, a explicat Alex Delea, de pe patul de spital, la Survivor All Stars.