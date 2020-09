S-a aflat adevărul despre Meghan Markle! De ce au demisionat angajații ei, de fapt! Ce le făcea

Foștii angajați ai celor două cupluri regale susțin că răceala dintre frații Harry și William a fost accelerată de cea a lui Kate Middleton în ceea ce o privește pe cumnata ei. Chiar și vechii angajați de la palatul regal îi aduceau lui Meghan apelative urâte, ca urmare a atitudinii sale imperative. Pe de o parte, voia să fie privită ca Prințesa Diana, pe de alta, cerea ca toți să fie la dispoziția ei, imediat ce pocnește din degete. Iar dacă pereții ar putea vorbi…traiul din reședința cu ștaif ar fi baza multor filme de acțiune.

Bârfele legate de neînțelegerile dintre Ducii de Cambridge și foștii Duci de Sussex, pe când împărțeau apartamente vecine pe domeniul regal din inima Londrei și înainte ca Meghan și Harry să părăsească Anglia, se întețesc, căci pe zi ce trece apar speculații. Foștii angajați ai celor două cupluri au întărit zvonul că Meghan și Kate nu au fost niciodată apropiate, pentru că nu aveau nimic în comun. Cu toate acestea, fosta actriță a fost deranjată de anumite comportamente ale soției lui William, anume: Kate prefera să se ducă singură la cumpărături, fără să o invite și pe Meghan, chiar dacă soția lui Harry frecventa aceleași magazine din aria palatului.

„Meghan a trebuit să accepte că, deşi are titlul de ducesă, nu este căsătorită cu cel mai important bărbat de la palat. I s-a părut greu de acceptat că trebuie să locuiască într-o casă mai mică de pe domeniul Kensington, deşi lui Harry i-a plăcut. Ea era conştintă că Will şi Kate locuiau într-un complex de apartamente mult mai spaţios”, susţine o sursă citată în cartea „Kensington Palace: An Intimate Memoir from Queen Mary to Meghan Markle”, scrisă de jurnalistul Tom Quinn.