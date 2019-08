Ruptura dintre ducii de Sussex și cei de Cambridge. Meghan Markle și Kate Middleton nu se mai implică în aceste acțiuni comune

Ruptura dintre ducii de Cambridge și ducii de Sussex este oficială. Meghan Markle și Kate Middleton nu se mai implică în aceste acțiuni comune. Din ce motiv?

Ruptura dintre ducii de Sussex și cei de Cambridge

Cuplurile regale și-au separat oficial activitățile, lucru care a creat vâlvă în presa britanică. Supozițiile au venit după ce fundația Regală de Caritate a ducilor de Cambridge și Sussex, Royal Foundation of Duke and Duchess of Cambridge & Sussex, și-a schimbat numele, după ce cuplul Harry – Meghan a părăsit Palatul Kensington de la Londra, mutându-se la Frogmore Cottage din Windsor.

Astfel, fundația înființată de William și Kate a revenit la numele inițial de The Royal Foundation of The Duke and Duchess of Cambridge ( Fundația Regală a ducelui și ducesei de Cambridge. Acum, pe roate este altă acțiune. Ducii de Sussex își vor înființa propria fundație după ce s-au desprins de cea în care colaborau cu William și Kate.

”Împărțirea” sugerează că ducii și ducesele concurează unii cu alții

Hotărârea cuplurilor regale a venit ”la pachet” cu speculații în presa străină despre distanțarea celor doi frați, în special după o presupusă neînțelegere între nevestele lor. Ruptura dintre ei denotă că ducii și ducesele concurează unii cu alții, din punct de vedere profesional, cât și personal, din spusele expertului regal Phil Dampier.

Despre împărțire, Palatul Kensington a explicat că decizia „vizează ca activitatea şi responsabilităţile alteţelor lor regale să fie cât mai complementare posibil pe măsură ce se pregătesc pentru funcţiile lor viitoare şi ca activităţile caritabile să corespundă mai bine cu noile lor case”.

De altfel, înr-un documentar despre familia regală, un expert regal a declarat că William ar fi deranjat, deoarece prințul Harry și soția sa, Meghan, încalcă deseori protocoalele regale.