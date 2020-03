S-a aflat acum. Ce se întâmplă cu prețul la motorină și benzină. Toți șoferii trebuie să știe asta

Comisarul european pe probleme de mediu, Paolo Gentiloni, a anunțat joi într-un discurs o serie de modificări radicale ale regimului de taxe și impozite exercitate de UE. Prima și cea mai importantă este revizuirea radicală a taxării din energie, cu scopul de a descuraja utilizarea combustibililor fosili.

Taxele care vor înverzi Europa

Gentilomi anunță introducerea unui prag minim al impozitării companiilor, astfel încât să fie descurajat comportamentul statelor ca Irlanda, care fac dumping fiscal. România ar putea avea de suferit pentru că are unele dintre cele mai mici cote de impozitare aplicate companiilor.

De asemenea, Comisia Europeană are în vedere să taxeze masiv importurile din afara UE, pe baza componentei de mediu a produselor importate: taxele să fie direct proporționale cu emisiile de carbon produse de aceste bunuri.

Gentiloni e pornit pe protecția mediului și a anunțat că actuala politică de taxare a produselor energetice nu respectă politica europeană, care are în centru protecția mediului și transformarea blocului comunitar într-o zonă cu amprentă neutră de carbon până în 2050. Noua politică, mai cunoscută și sub denumirea de Green Deal (Pactul Ecologic European) va fi stindardul sub care se va desfășura revizuirea radicală a Dierectivei pentru Taxarea Energiei.

Cine vrea să polueze să plătească

De asemenea, Comisia vrea să taxeze sever produsele importate care, în procesul de fabricație, emit mult bioxid de carbon.

”Trebuie să eliminăm subvențiile implicite pentru combustibilii fosili și exceptările de taxare pentru industriile aviatice și maritime – care sunt în contracție totală cu agenda noastră de protecția mediului”, a spus comisarul Paolo Gentiloni într-un discurs la Bruxelles.

Potrivit lui Gentiloni, „taxarea este un instrument puternic pentru a orienta comportamentul producătorilor și consumatorilor și consumatorilor pentru a reduce emisiile de carbon și pentru a promova alegeri mai sustenabile„.