Cristina Ciobănașu, cerută de soție? Fosta iubită a lui Vlad Gherman anunță: „Am primit 2 inele” VIDEO EXCLUSIV

Cristina Ciobănașu a dat vestea cea mare într-un interviu exclusiv pentru Playtech Știri! După o relație de 10 ani cu actorul Vlad Gherman, roșcata este pregătită să facă pasul cel mare cu actualul iubit, Alex. Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de peste 2 ani și iată că au gânduri serioase de viitor! În exclusivitate, Cristina ne-a spus când o vom vedea în rochie de mireasă!

De-a lungul celor doi ani de relație cu Alexandru Mureșan, cei doi au preferat să fie cât se poate de discreți, alegând să își trăiască povestea de dragoste departe de ochii curioșilor, mai ales că partenerul Cristinei nu este obișnuit cu lumina reflectoarelor.

Cu toate acestea, actrița ne-a oferit în exclusivitate pentru Playtech Știri câteva detalii importante despre iubitul ei. Se pare că Alex este un romantic incurabil și ori de câte ori are ocazia, încearcă să își surprindă iubita cu mici atenții… Dar pentru că merită, bărbatul nu ezită să-i cumpere Cristinei și cadouri scumpe. De exemplu: bijuterii!

“Îmi place să port bijuterii. Depinde și de ținuta pe care o port. Îmi plac inelele și am și primit niște bijuterii frumoase de la Alex. Prima bijuterie pe care am primit-o a fost un lanț cu pandantiv tip diamant de la Tiffany’s , nu mă așteptam, mă uitam la pungă și l-am întrebat dacă este sănătos la cap, ce a fost în capul lui… Nu mi-a venit să cred! A fost o mare nebunie, pentru că a făcut un gest impresionant.

A rugat o prietenă care a călătorit la New York în acel an, a sunat-o pe Face Time și a rugat-o să meargă la Tiffany’s, ca să aleagă el… Când mi-a povestit, nu mi-a venit să cred, pentru că am avut o reacție…Eu mă uitam la pungă și speram să glumească!

Când sunt cadouri exagerate și dai foarte mulți bani pentru mine, mi se pare că nu ești sănătos la cap… În loc să investești banii ăia în altceva, să mergem într-o vacanță. Apreciez, mă bucur din tot sufletul, dar sunt totuși niște bani, pune-i deoparte. Important este că e foarte romantic și mi-a făcut niște suprize de-a lungul timpul și nu mă așteptam!”, ne-a declarat Cristina Ciobănașu, în exclusivitate pentru Playtech Știri.