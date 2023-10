Rusia, atac violent în Ucraina, au murit aproape 50 de oameni. Anunțul șocant al lui Zelenski

Rusia a atacat din nou Ucraina și a produs un carnagiu în ziua 589 de război. În urma loviturii puternice, în jur de 50 de persoane și-au pierdut viața. Din primele informații transmise de către reprezentanții ucraineni, printre victime se numără și un copil de doar șase ani.

Războiul continuă în Ucraina și nu sunt semne că Rusia se va retrage prea curând de pe teritoriul vecin țării noastre. Trupele lui Putin au lansat o rachetă asupra satului ucrainean Groza, ajungând să ucidă cel puțin 49 de persoane, potrivit procurorului general al Ucrainei.

În acest moment, șapte persoane sunt grav rănite, ceea ce poate face ca numărul victimelor să crească. Într-un mesaj pe Telegram, Zelenski a precizat că rușii au lovit un magazin alimentar, iar printre cei care și-au pierdut astăzi viața se numără și un copil de șase ani.

⚡️ Death toll in shelling of #Hroza village in #Kharkiv region rises to 49, wounded – to 7, – Prosecutor General’s Office of Ukraine. pic.twitter.com/7TMulek5LK

