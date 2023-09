Ce pierderi financiare i-a adus războiul din Ucraina lui Răzvan Raț, noul investitor de la Imperiul Leilor: “Am avut o bucată dintr-o rachetă căzută în curte” VIDEO EXCLUSIV

Răzvan Raț s-a alăturat ca investitor în noul sezon Imperiul Leilor, care începe în această seară la Pro TV, de la 21.30. Încă de pe vremea în care juca fotbal, Răzvan Raț și-a făcut debutul ca antreprenor, având afaceri în mai multe domenii. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, el ne-a vorbit despre investițiile pe care le-a făcut în județul Olt, în apropierea orașului său natal, Piatra Olt, dar și despre pierderile financiare uriașe înregistrate din cauza războiului din Ucraina. Răzvan Raț a pornit mai multe afaceri în țara vecină, la Donețk, acolo unde a jucat pentru echipa locală. Nu a mai fost la Donețk de 10 ani, de când a început conflictul, dar ține legătura cu foștii angajați care se ocupă de proprietățile lui și a aflat că, de exemplu, în curte a căzut o bucată de rachetă.

Răzvan Raț se numără în acest sezon printre cei opt Lei care îi vor căuta în emisiunea de la Pro TV pe antreprenorii alături de care să poată dezvolta pe termen lung afaceri de succes. El este familiarizat cu formatul din postura de telespectator.

Care sunt primele impresii de la Imperiul Leilor?

Așteptam primul episod și să văd cum a ieșit la montaj, pentru că atunci când am filmat au fost foarte multe lucruri pe care le-am spus. Într-adevăr la montaj iese cu totul altfel, dar e foarte interesant. Din punctul meu de vedere, așa cum am văzut primul episod, cred că e un show care va fi interesant din toate punctele de vedere.

Ai urmărit emisiunea înainte să fii unul dintre investitori?

Cine te-a sfătuit să o iei pe calea antreprenoriatului înainte să pui punct carierei în fotbal?

Eram un pic de antreprenor și atunci când jucam. După aceea e clar că am avut mult mai mult timp la dispoziție, am 5 ani de când mi-am terminat cariera.

Nu știu dacă am avut neapărat pe cineva care să-mi spună sau un mentor, am încercat să fur meserie cum se spune din foarte multe discuții cu oameni care au reușit în business și am încercat să învăț foarte multe lucruri de la oamenii cu experiență care au avut și eșecuri, rezultate proaste și oameni care, în același timp au făcut și bani, sunt foarte mulți bani din diferite business-uri. Sunt autodidact și încerc să fac în așa fel încât să înțeleg foarte multe lucruri din diferite domenii.