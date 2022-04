‘Rusia a încercat să atace cibernetic ministere ale României’. Ce a mai anunțat azi un general SRI

Un general SRI a anunțat că Rusia a încercat să atace cibernetic și ministere ale României. De altfel, războiul din Ucraina se duce și pe frontul hibrid, intrând inclusiv pe teritoriul NATO. Încercarea Rusiei de a ataca cibernetic și ministere ale statului român a fost dezvăluită de Anton Rog, șeful centrului Cyberint al SRI, în cadrul unei emisiuni.

Generalul SRI a spus că Serviciul Român de Informații cunoștea dinainte ziua invaziei și și-a alertat informaticienii. Astfel, un război hibrid, dus departe de ochii lumii, este deja în plină desfășurare în Ucraina și în țările NATO, și anume Războiul Cibernetic, fiind atacată inclusiv țara noastră.

„În perioada de începere a conflictului din Ucraina și pe perioada desfășurării lui am descoperit că încă un actor cibernetic statal din agresorul zonei estice și a Ucrainei încearcă să își facă prezența în ministere din Guvernul României. Mă refer la Rusia.”, a spus General Anton Rog, potrivit Stirile ProTV.

La centrul național Cyberint al SRI, zeci de informaticieni au misiunea să protejeze 61 de ministere, dar și companii de stat precum Transgaz, Hidroelectrica, Nuclearelectrica sau Transelectrica.

”Ce se întâmplă, spre exemplu, dacă se oprește energia electrică 3 zile în București? Benzinăriile nu mai pot funcționa, se blochează fluxurile de aprovizionare, într-o zi și jumătate ar scădea peste tot temperaturile în casă”, a mai spus generalul SRI.

„Pe zona de spionaj cibernetic, România este și a fost atacată constant. Cel puțin, Serviciul Român de Informații a știut ziua în care începe conflictul, pe baza propriilor evaluări și pe baza datelor primite de la parteneri, sigur n-a știut ora și minutul. Ce am făcut , cu mai mult timp înainte, am început să lucrăm în registru de permanentă 24/7, am crescut nivelul de alertă și de monitorizare.”, a mai spus acesta.