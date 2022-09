Ruptură în „Generația de Aur”. De la ce a pornit conflictul dintre Dan Petrescu și Bogdan Stelea. „Acolo s-a terminat tot”

Bogdan Stelea a acordat un interviu în care a vorbit prima oară despre conflictele pe care le-a avut cu fotbaliștii cu care a fost coleg la echipa națională. Cu Ionel Ganea s-a bătut, iar cu Dan Petrescu s-a certat foarte tare în perioada în care cei doi au lucrat la Unirea Urziceni. „Arnold” a dezvăluit de la ce a pornit conflictul cu „Bursucul”, dar și de ce a plecat din funcția de antrenor al echipei lui Gică Hagi.

Bogdan Stelea și Dan Petrescu au fost ani mulți colegi la echipa națională și au făcut parte din lotul care a jucat la Campionatul Mondial din America din anul 1994. După ce Dan Petrescu a devenit antrenor au și colaborat, la Unirea Urziceni. În anul 2006, Arnold a semnat un contract cu Unirea Urziceni. Nu avea salariu, ci doar prime și un bonus de performanță la finalul campionatului.

„A fost după un meci amical cu ŢSKA Sofia, da. Am greşit eu la gol, am intrat după pauză, ne-au bătut cu 1-0. A fost o minge între mine şi Galamaz, am ieşit, eu am crezut că mi-o dă Galamaz, a picat între noi, iar atacantul a venit, ne-a luat mingea şi a băgat-o în poartă în ultimele minute.

Petrescu când pierde s-a terminat tot şi… Dar acelaşi lucru era şi pentru mine, mai ales când ştiam că am greşit la gol. Am ieşit, eram pe margine, mă oprisem pă bancă şi scuturam ghetele şi a trecut pe lângă mine şi zice: «Nu ai cum să câştigi un meci dacă nu ai portar»”, a declarat Bogdan Stelea.