Rugăciuni făcătoare de minuni. Cuvinte puternice pe care să le rostești când treci prin momente grele

Rugăciuni făcătoare de minuni. Credința în Dumnezeu este pentru români, și nu numai, unica speranță atunci când sunt copleșiți de problemele de zi cu zi. Prin rugăciune comunicăm cu Dumnezeu și ne rugăm pentru sănătate, atât nouă, cât și celor dragi. Indiferent că este vorba despre o rugăciune făcătoare de minuni sau un alt tip de rugăciune, aceste ne ajută să răzbim și ne dau putere.

„Tu ești cel ce cu îndrăzneală păzești turma lui Hristos de vrăjmașii cei văzuți și nevăzuți. Și pe cei ce scapă sub adăpostirea ta îi aperi de năvălirea lor, Alexandre preafericite. Și pe noi, care suntem înviforați de gânduri și de lucruri necuvioase, izbăvește-ne! Nu ne pricepem de unde să începem a-ți aduce laudă ție, părinte. Că, aducându-ne aminte de smerenia și de faptele tale cele minunate, ne spăimântăm!

Citește și: Când este Sfântul Alexandru 2022. In ce zi pică și ce este bine să faci

„Doamne, Dumnezeul nostru, iartă-mă pentru tot ce trebuia să spun și nu am spus, pentru tot ce trebuia să fac și nu am făcut, pentru tot ce trebuia să iubesc și nu am iubit. Apără-mi, te rog, Doamne, familia, căci restul nu e decât praf și vânt.

Doamne, Dumnezeul nostru, în Care am crezut și al Cărui nume mai mult decât tot numele Îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului, celor ce mergem spre somn, păzește-ne de toată nălucirea întunericului.

Potolește, Doamne, Dumnezeul nostru, pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, că dobândind viață cu fapte bune să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin!”